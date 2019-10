El abogado del Zaragoza acusa a Tebas de mentir sobre el caso del presunto amaño

El abogado del Real Zaragoza, Jaime Hernández, ha asegurado este martes que el presidente de LaLiga, Javier Tebas, "miente y se ha inventado" que los futbolistas del Levante recibieron dinero por dejarse ganar ante el equipo aragonés y ha apuntado que sospecha que el confidente de Tebas es uno de los acusados en este proceso que investiga el posible amaño del último partido de la temporada 2010-11.

El letrado del Real Zaragoza, que en la exposición de su informe ha pedido la absolución de los acusados, ha explicado que Tebas miente y que ha entrado en "flagrantes contradicciones con distintos testigos", como con el expresidente del Deportivo de la Coruña, el presidente del Levante o el consejero delegado del Villarreal, y ha añadido que "no sólo miente, sino que tiene un particular interés porque no es imparcial".

Jaime Hernández, además, ha indicado que cree que el jugador del Real Zaragoza que le confesó el amaño a Tebas y, según el presidente de LaLiga, le encargó que pusiera la denuncia que inició este proceso, "estará mañana en el banquillo de los acusados" y ha subrayado que Tebas "está impidiendo dolosamente que el testigo rebata" los distintos relatos sobre el supuesto amaño.

El letrado del Real Zaragoza también ha dicho que "las acusaciones son manifiestamente inconcretas en el quién, cuándo, cómo y dónde e inoperantes en el cuánto", ya que tiene "muy serias dudas" de que los peritos de la Agencia Tributaria que elaboraron los diversos informes económicos "sean imparciales" y ha recalcado que Tebas "se ha inventado que acabó el dinero" en los futbolistas del Levante.

"Si sumamos las diferencias de gastos de los futbolistas del Levante es de 219.000 euros menos los 141 días posteriores que los 141 anteriores al partido. ¿Dónde esta el dinero restante? Es mucho dinero y dejaría algún rastro. ¿Alguien se cree que un jugador que gana 400.000 euros va a dejarse ganar por el tres por ciento de sus ingresos anuales? Estos informes no prueban nada", ha insistido Hernández.

En cuanto al partido en sí, Hernández ha destacado que fue un encuentro "competido y disputado" con varias tarjetas a los jugadores del Levante y se ha preguntado que "si está untado" por qué protesta. "Fueron dos golazos del Real Zaragoza y el banquillo celebra los goles con una alegría desmedida, están nerviosos, serán unos actores fantásticos pero parece que se está viendo a profesionales jugándose mucho", ha comentado.

El abogado del club aragonés ha dicho que la cantidad de 1,7 millones de euros que salió de las cuentas del Real Zaragoza "son primas por permanencia" en Primera división, aunque también pudieron ser primas a terceros por ganar "porque tanta prueba hay de eso como de que fue a parar el dinero" a los jugadores del Levante, así como también ha aclarado que "no hay ninguna constancia de que el dinero" volviese al club.

Además, el letrado del Real Zaragoza ha solicitado, como ya hizo en el inicio del juicio, que se declare nulo el proceso "derivado de la vulneración de derechos fundamentales" al usar Tebas la información de su cliente para presentar la denuncia ante la Policía y ha dicho que no hacerlo sería "tan grave que nadie le va a contar la verdad de los hechos a su abogado".

Hernández, que ha defendido que "se está juzgando a un club distinto al que supuestamente cometió el delito", ha subrayado que "todos los implicados" han negado el amaño y que "es clarísimo" que el partido investigado, disputado el pasado 21 de mayo de 2011 en el Ciutat de València, no fue amañado y que hay pruebas de descargo y que por tanto procede una sentencia absolutoria para los acusados en este causa.