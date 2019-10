A la espera en la enfermería

A la espera de que se reincorporen los cuatro internacionales (Mollejo, Montero, Gaku y Lampropoulos), Luis César Sampedro tendrá que seguir aguardando a tener a los lesionados a sus órdenes. Ninguno se reincorporó ayer a los entrenamientos junto al resto del equipo en la vuelta al trabajo después de la derrota en Las Palmas y aún por encima el técnico deportivista vio como a los Somma, Koné, Luis Ruiz y David Simón se sumaba un renqueante Salva Ruiz.

El lateral izquierdo, el único disponible para el partido en Gran Canaria, no se pudo ejercitar ayer debido a unas molestias en los isquiotibiales y "por precaución" trabajó en el gimnasio y con los fisioterapeutas.

Luis César tendrá que esperar así a su evolución a lo largo de la semana igual que deberá hacerlo en los casos de Koné, Somma, David Simón y Luis Ruiz. Aunque no parece probable que los cuatro lleguen en condiciones al encuentro contra el Málaga, los hay que sí tienen más posibilidades que otros.

El más cerca de regresar es en apariencia Koné. Aunque el delantero marfileño trabajó ayer en solitario sobre el césped de la ciudad deportiva de Abegondo, lo hizo a mayor intensidad que el resto de los lesionados. Al atacante se le pudo ver disparando a puerta y haciendo ejercicios explosivos bajo la supervisión del readaptador de la primera plantilla.

Su trabajo contrastó con el de David Simón y Luis Ruiz, que tan solo saltaron al césped para realizar carrera continua con uno de los fisioterapeutas. También estuvo con ellos durante unos minutos Somma, que después trabajó en solitario para superar los problemas en una rodilla que le mantienen apartado de los entrenamientos con la plantilla.

Luis César tuvo que reclutar ayer a seis fabrilistas (Boian, Gandoy, Valín, Martí Vilà, Javi Sánchez y Bourdal) para cubrir las ausencias de los internacionales y de los lesionados Somma, David Simón, Luis Ruiz, Koné y Salva Ruiz, que fue ayer precisamente quien tomó la palabra para explicar la derrota en Las Palmas.

"Desde los primeros entrenamientos el míster quiso introducir sus ideas. No supimos cómo implementarlas el domingo. Hoy (por ayer) viendo las imágenes vimos que no hicimos lo que el míster nos pidió", reconoció ayer el lateral izquierdo sobre las lagunas que mostró el equipo en estadio de Gran Canaria. "No fue un problema de actitud, sino que no hicimos lo que nos pidió el míster correctamente porque el plan estaba claro", añadió.

Salva Ruiz, sin embargo, recordó que Luis César todavía necesita tiempo: "Se ha buscado la reacción con el cambio de entrenador, aún es pronto para ver resultados, solo llevamos un partido, pero tenemos claro que vamos a salir de ahí, tenemos equipo para ello y vamos trabajar más que nadie".