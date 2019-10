"Gaby devolvió a Agapito los 90.000 euros de la transferencia"

El abogado de Gabi Fernández, José Antonio Choclán, pidió la absolución de su representado, a quien exculpó del presunto amaño del partido entre el Levante y el Zaragoza en 2011, al explicar que fue "un instrumento" del club aragonés y ha recalcado que Gabi sí que le devolvió 90.000 euros al entonces dueño y presidente Agapito Iglesias.

El letrado de Gabi se mostró muy claro al asegurar que "aunque no somos bobos y puede haber indicios" de un presunto amaño, el desarrollo del juicio no convirtió "en certezas los indicios" y criticó el planteamiento de las acusaciones. "¿Existe certeza de que la tesis de la acusación es la más plausible? Creemos que no. La acusación hace aguas. Es imposible el plan criminal que dibujan las acusaciones, es un plan absurdo", sentenció.

Choclán se centró en defender la inocencia de Gabi, que en su día reconoció ante el juez sentirse engañado tras firmar un documento construido por el Zaragoza en el que supuestamente los futbolistas habían cobrado unas primas en efectivo, cuando según la versión del abogado ese escrito recogía únicamente las primas ya cobradas durante la temporada y que habían sido cobradas por transferencia bancaria.

"La manera de disimular el hecho de meter mano en la caja es que son primas para los jugadores. El documento se otorga por Gabi por error, cuando lo firma no está participando en un amaño del partido, a lo mejor ha contribuido en un delito de apropiación indebida. Es un instrumento del club para encubrir una disposición fraudulenta", dijo.

El abogado de Gabi y Lafita también criticó que esta maniobra orquestada por el Zaragoza fuera aprobada por los administradores concursales. "Es insólito que se lo tragaran", comentó Choclán, que subrayó que Gabi le entregó a Agapito Iglesias en la ciudad deportiva del Zaragoza el día 20 de mayo de 2011 los 90.000 euros que había recibido por transferencia.