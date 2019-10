Más 'refuerzos' para Luis César

Luis César dispondrá de cinco refuerzos en su presentación en el banquillo de Riazor tras la incorporación de Gaku Shibasaki y de Vasilios Lampropoulos, concentrados con las selecciones de Japón y de Grecia, respectivamente, a la sesión de trabajo desarrollada ayer por la tarde en el coliseo coruñés. También participó ya Mamadou Koné, recuperado de su lesión. Tres novedades que se suman a las producidas el día anterior de Javi Montero y de Víctor Mollejo, ausentes también en el partido de la pasada jornada contra la UD Las Palmas por encontrarse con las selecciones sub 21 y sub 19.

El equipo deportivista se ejercitó a puerta cerrada en el escenario del partido del próximo domingo (16.00 horas), apartado para que el nuevo técnico blanquiazul pueda trabajar diversos aspectos, de los numerosos que tiene que mejorar el equipo. Con el regreso de Lampropoulos y Montero, el entrenador deportivista recupera a la pareja de centrales que vino jugando en las últimas jornadas, lo que le permitirá devolver a Bóveda al lateral diestro; además, con Gaku fortalece un centro del campo en el que también podría tener sitio Peru Nolaskoain, central en el estadio de Gran Canaria „ya había jugado en esa demarcación contra el Almería„; mientras que la recuperación de Koné, ya restablecido de una lesión en un tobillo, dará mayor versatilidad a un ataque en el que Longo y Christian Santos se disputaban el puesto.

El delantero italiano fue el encargado de dar la cara en la sala de prensa tras el entrenamiento vespertino, donde expresó el malestar de toda la plantilla por la situación clasificatoria, pero aseguró que en absoluto están preocupados. "No podemos estar contentos, satisfechos con lo que hemos hecho. Somos los primeros que nos gusta ganar y estar en esta situación no nos gusta", declaró el atacante trasalpino. "No estoy para nada preocupado. Sabemos que el equipo es muy bueno y solo hay que levantar esto. Seguramente cuando lleguen los puntos será todo más fácil", añadió el atacante italiano.

Con respecto al partido del próximo domingo, el futbolista cedido por el Inter de Milán fue tajante y aseguró: "Tenemos que mirar hacia nosotros". El problema se resuelve desde dentro, vino a decir, pero para encontrar la solución a la negativa racha por la que atraviesa el equipo coruñés, con el objetivo claro de ascender tras el intento fallido de la pasada temporada, los futbolistas tienen que "competir bien, intentar ganar" y pensar en que "ahora cada partido es importante".

David Simón, Michele Somma y Luis Ruiz son las únicas bajas seguras para el encuentro de la próxima jornada, en la que el deportivo se medirá a un Málaga que está en una situación similar „ambos tienen ocho puntos y son último y penúltimo„, muy lejos de los puestos altos de la clasificación. pendiente de la lista de mañana, los fabrilistas Valín, Gandoy, Mujaid, Boian y Bourdal continúan entrenándose con el primer equipo.