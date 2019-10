"Claro que vamos a salir, trabajando más y mejor, y escogiendo a otros"

Luis César Sampedro tuvo un amargo estreno en Riazor como entrenador del Deportivo. Debutó en Las Palmas con otra derrota dura (0-3) y la de ayer (0-2) aún fue más "dolorosa" por tratarse de su primer encuentro ante su público. El arousano siguió todo el partido de pie, dando muchas instrucciones y gesticulando para tratar de hacer correcciones sobre la marcha, pero sus indicaciones fueron estériles y el Dépor volvió a completar otra actuación pésima de principio a fin. "Estamos en la fase en la que no sale lo que uno quiere, con rendimientos individuales y colectivos bajos. Mostramos mucha vulnerabilidad „lamentó„. Ahora estoy en el barro y en el fango pero no me preocupa porque conozco el hábitat y cómo manejarme en el barro y en el fango. Vamos a salir, claro que vamos a salir, trabajando más y mejor, y escogiendo a lo mejor a otros jugadores. Mirando a otro lado y poniéndome triste no voy a solucionar nada".

El gallego está "preocupado" por la situación. "Mostramos debilidad y vulnerabilidad y tengo que erradicar eso, evidentemente. Estábamos tensos, con esas sensaciones por las que uno tiene que preocuparse. Me toca ver todo, revisar el rendimiento individual, el colectivo y el de las líneas. Esto se arregla trabajando más y escogiendo mejor, o las dos cosas a la vez", recalcó.

Luis César anuncia cambios después de que ayer utilizara el mismo once que empleó Anquela en su último encuentro al frente del Dépor: "No me fijo en lo anterior. Hago la alineación pensando que era la mejor y no he acertado. No es cuestión de dar bandazos ni de ser un terco. Iremos viendo qué podemos cambiar. Hay que trabajar más, escoger otros futbolistas o variar funcionamientos".

A sus órdenes tiene algunos jugadores sin experiencia en este tipo de situaciones pero otros veteranos que sí "han estado en el barro alguna vez". "No esperaban estar así, seguro, pero tienen que tirar de memoria y saber que otras veces han salido con trabajo y dedicación. Queda mucho que andar pero cada vez la clasificación incomoda más. Estamos un poco peor que tras el partido de Las Palmas. No salen las cosas como queremos y tenemos que darle una vuelta a todo. Hay que pasar por este trance desagradable, es nuestro oficio", añadió.

El Dépor es colista y lleva once jornadas sin ganar, pero Luis César no cree que el objetivo tenga que ser la salvación. "No, para nada. En estos momentos estamos ahí abajo pero para nada, por supuesto que no „insistió el técnico blanquiazul„. Tenemos que centrarnos en hacer puntos cada semana y cada mes. Tenemos que aspirar a todo lo que podamos, porque hay tiempo para todo, pero sin demorarnos. Aspiro a todo lo que se pueda".