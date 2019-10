Las porteras Misa y Sullastres, en guardia para no encajar

Manu Sánchez agita la portería del Deportivo Abanca, con tres partidos para Esther Sullastres, que recuperó la titularidad el pasado sábado en Huelva después de haber jugado de inicio los dos primeros encuentros ante Espanyol y Betis; y otros tres para Misa, la elegida frente a Granadilla, Athletic y Rayo Vallecano. Un baile bajo palos que hasta ahora está siendo muy exitoso para el equipo coruñés, colíder de la Primera Iberdrola gracias, en gran parte, a su enorme solidez. Solo ha recibido cinco tantos y acumula ya 345 minutos sin encajar, 255 con Misa y los últimos 90 con Sullastres. Motivadas al máximo por esa indefinición sobre cuál es la guardameta titular del Dépor, la canaria y la catalana se exprimen a diario en cada entrenamiento para fomentar su "competencia sana".

No contaban con este nuevo giro en la portería por el que apostó el técnico el pasado sábado al repescar a Sullastres, a quien le "sorprendió" la decisión porque "no lo esperaba". Tampoco auguraba el cambio la joven Misa, que vio ganar al Dépor 0-1 desde el banquillo del Nuevo Colombino. "Me sorprendió un poco porque venía de una buena dinámica, con un gol encajado en tres partidos. Sinceramente pensé que iba a seguir apostando por mí y seguir en la misma línea, pero se demostró el otro día que Sullastres también puede hacer un gran partido y dejar la portería a cero. Mientras ella y yo sumemos, aportemos al equipo esa portería a cero y sigamos así, da igual quién juegue. Obviamente yo voy a querer jugar todo, pero la decisión de Manu estuvo bien tomada", argumenta la isleña.

Las dos llegaron este verano a A Coruña con las maletas cargadas de ilusión por ayudar a consolidar al Dépor en la elite en el año de su estreno en la Primera Iberdrola. Se respetan, se admiran y entre ellas se llevan "muy bien" para tratar de aprender la una de la otra y seguir mejorando cada día. La gerundense Esther Sullastres Ayuso, de 26 años, jugó en la máxima categoría con el Barça, Valencia y Zaragoza antes de fichar por el Deportivo Abanca. "La experiencia que tiene es una de sus cualidades más fuertes", afirma su joven compañera. Más corto es el currículum de la grancanaria María Isabel Rodríguez Rivero, Misa, aunque también pasó por un grande como el Atlético antes de llegar al Dépor Abanca. A sus 20 años está haciendo méritos para asomar la cabeza entre las mejores guardametas del fútbol español. Sullastres resalta de ella que es "físicamente potente". "Su relación entre altura y peso es muy buena. Es una de las mejores cualidades que tiene y se nota a la hora de salir a disputar el choque y en el uno contra uno", argumenta la catalana.

Cada semana que empieza es una hoja en blanco para las dos. Trabajan para jugar cada domingo, pero desde el desconocimiento más absoluto sobre cuál será la elegida. "Sinceramente, es una incertidumbre constante „resume Misa„. Tanto ella como yo estamos a un gran nivel. A principio de temporada pensaba que Sullastres iba a ser la titular, no porque haya mucha diferencia sino porque ella lleva varios años en Primera y tiene un largo recorrido. Yo tengo 20 años y ella 26. El tema de la portería es muy difícil ahora mismo, si juega una u otra. La decisión que tome Manu siempre será la correcta para el equipo". En la misma línea analiza esa competencia su compañera Sullastres. "De momento no está el puesto muy decantado. No sabemos quién va a jugar ni, entre comillas, cuál es el criterio que toma [el entrenador], y eso nos hace estar al 100% y estar a muy buen nivel tanto entrenando como jugando. Pocas porterías pueden presumir de algo así", añade la meta catalana, que junto a Misa tratará de ampliar lo máximo la larga racha sin encajar del Deportivo Abanca.