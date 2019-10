Paco Zas anuncia la celebración de la Junta de Accionistas para la primera quincena de diciembre

Paco Zas anunció esta tarde que la Junta Ordinaria de accionistas del Deportivo se celebrará en la "primera quincena de diciembre" y que este asunto fue el único que trataron en la reunión del consejo de administración que se celebró desde las cinco de la tarde en la sede del club blanquiazul, en la plaza de Pontevedra. "No podemos estar todos los días saltando ante los rumores que salen continuamente", aseguró el presidente blanquiazul sobre la posibilidad de que en esta reunión se tratase la dimisión de los directivos. "Yo, como deportivista en un momento como este pensar en no apoyar al Deportivo€, bajarme del barco no lo entendería. Soy deportivista desde que nací y abandonar a mi equipo en esta situación no entra en mis conceptos", aseveró el dirigente coruñés.

Reconoce Martínez Zas que la situación del primer equipo deportivista, último en la clasificación de Segunda División con 8 puntos en doce jornadas, es complicada, pero volvió a mostrar su plena confianza en los profesionales del área deportiva. "Es una situación dura", reconoció. "Es una situación anómala, tenemos que tratar de pedir confianza en los jugadores, que cuando salten al campo tengan apoyo. No pido nada para mí , pero sí pido que a los futbolistas les den la fuerza para que puedan jugar con tranquilidad", añadió el dirigente deportivista.