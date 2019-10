Luis César: "Tenemos que tragar veneno para después recoger el fruto"

Luis César espera que mañana en Santander el Dépor logre un triunfo con el que cerrar la larga racha de once jornadas sin ganar. "Todas las victorias nos dan optimismo, nos ponen de buen humor, y así estamos más contentos y confiados. Tenemos que centrarnos en ser menos débiles y menos vulnerables para que a través de eso llegue esa victoria. Los jugadores han visto las cosas que se han hecho mal, son fáciles de resolver. Tenemos que convertirnos en un equipo con mentalidad ganadora. Para eso hay que trabajar bien y reducir la vulnerabilidad. A partir de eso llegará lo que todos deseamos, que son puntos e ir metiendo equipos detrás de nosotros", explicó el arousano.

El grupo está cabizbajo y eso, irremediablemente, se refleja en el terreno de juego. "Lo están pasando mal los jóvenes y los que no son jóvenes. La mente te habla y uno elige en lo que quiere pensar. Lo que no tiene que tener uno son pensamientos negativos. Tengo que tirar para adelante y corregir lo que sucede. A los jugadores les habla la mente y en estos momentos los pone a parir, pero tenemos que superarlo. Tenemos que pasar estos malos momentos, tragar veneno para después recoger el fruto. Tenemos buenos futbolistas pero no somos un buen equipo", añadió el arousano, que planea varios cambios en el once para Santander. "Puede haber más de dos", señaló sobre las novedades en la alineación.

Beto da Silva y Luis Ruiz son los dos descartes por decisión técnica en una lista sin fabrilistas para Santander. Sobre el peruano, aseguró que ahora mismo no le "entra" en la convocatoria, pero que está "entrenando bien" y "le llegará su momento". "Tengo unos delanteros y no me caben todos. A lo mejor no merece quedar sin convocar, pero tengo que hilar fino. No lo está haciendo peor que los demás. Está entrenando bien. Lo que tiene que hacer es seguir como está, insistir y cuando le llegue su momento, que le va a llegar, aprovecharlo", afirmó sobre Beto.