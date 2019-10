Luis César: "El equipo tiene alma, tiene pasión, tiene furia y ese es el camino"

Luis César lamentó la mala primera parte del Deportivo en El Sardinero y valoró su capacidad de reacción tras el descanso. "En la segunda parte el equipo estuvo mucho mejor que en la primera. Hubo que retocar en el descanso porque no íbamos bien. No entramos bien al partido, no por no querer sino porque no estamos sólidos, y lo pagamos con un gran gol de Yoda. Sinceramente, fuimos peores que el Racing en la primera parte y mucho mejores en la segunda. Con un pelín de fortuna, si estuviésemos en otra espiral, habríamos metido más de un gol", explicó el técnico, que se marchó insatisfecho con el empate. "El vestuario está contento porque ellos saben que han estado bien en la segunda parte. No nos vamos satisfechos porque los jugadores querían ganar y yo quería ganar. Hay que persistir, resistir e insistir. El equipo tiene alma, tiene pasión, tiene furia y ese es el camino", añadió.

El entrenador del Dépor destacó la personalidad de sus jugadores en la segunda parte. "En la primera mitad no éramos ni carne ni pescado, éramos un híbrido. Estoy contento de la segunda parte porque se jugó el partido en el campo del Racing. Estuvimos mucho más rudos, más agresivos y no permitimos jugar el balón como le gusta al Racing. Llegamos al descanso abatidos. Fue un momento crítico llegar al descanso perdiendo pero el equipo volvió al campo convencido y demostró que tiene alma y buenos futbolistas. Nos toca seguir avanzando y sumando puntos para ir metiendo equipos debajo", relató Luis César, que sustituyó a Koné porque "estaba tieso" y le "pidió el cambio".