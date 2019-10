Misa y Noelia, deportivistas en la primera lista de la Selección Absoluta Promesas

El seleccionador nacional femenino Jorge Vilda anunció hace unos días la creación de la Selección Absoluta Promesas para dar cabida a las futbolistas que llaman a las puertas del combinado nacional o que han acabado su etapa de formación en los escalafones inferiores y en la primera lista hay dos fichajes deportivistas: la portera Misa y la central-lateral Noelia Villegas. No han tenido cabida en esta llamada, a pesar de su buen momento, jugadoras como Nuria, Cris, Iris, Alba o Peke. Todas las citadas militan en la Primera Iberdrola, salvo Lucía Marté León, que pertenece al Tottenham Hotspur y Lucía Pardo, gallega del Peluquería Mixta Friol, ex CD Lugo, que juega en la segunda categoría nacional. Trabajarán en Las Rozas entre el 5 y el 7 de noviembre. Estas dos seleccionadas deportivistas se unen a Athenea del Castillo, María Méndez y Tere Abelleira, citadas con la Sub 20.





