Dépor y Liceo, líderes de azul y verde

Los dos llevan en su nombre al Deportivo aunque con distinto apellido. Los dos son la revelación del inicio de la temporada. Y los dos lideran sus ligas: el Deportivo Abanca en la Primera Iberdrola de fútbol, primera posición que comparte igualado a puntos con el Barcelona, y el Deportivo Liceo en la OK Liga de hockey sobre patines, en la que manda con tres puntos de margen sobre el Igualada. Ellos son la sonrisa del deporte coruñés. Dos equipos con mucho en común, incluso el color de sus camisetas, pese a las diferencias de sus disciplinas y con solo un secreto para su éxito: el trabajo.

Sin él sería imposible lo que ambos están consiguiendo. Porque afrontaban dos grandes retos. Para las blanquiazules, el salto de categoría. Pocos contaban que estuvieran preparadas para las exigencias de la elite desde el inicio y le dieron la vuelta a los pronósticos a base de desparpajo y buen juego que les sirvieron para ganar a Espanyol y Betis, empatar frente al Tenerife, y mantener la racha de triunfos ante Athletic, Rayo Vallecano, Sporting Club de Huelva y Tacón. 19 puntos y líderes. Solo el Barça, finalista de la Champions League el año pasado, les aguanta el pulso.

Para los verdiblancos „también blanquiazules en su segunda equipación„, este era el año de la renovación. Seis jugadores nuevos de diez de la plantilla, además con una de las medias más jóvenes de una competición en la que son el único equipo de fuera de Cataluña. Pedían tiempo para acoplarse y conocerse y solo fallaron en la Supercopa de España tras la que encadenaron siete victorias seguidas, seis en liga „Barcelona, Noia, Palafrugell, Calafell, Lleida e Igualada„y una en Europa „Forte dei Marmi„. Líderes en solitario: 18 puntos de 18 posibles. Perfectos.

"Para nosotras es maravilloso, llevamos mucho tiempo trabajando y el liderato es una recompensa", dice Michelle Romero, jugadora del Dépor Abanca. Su equipo afronta el domingo un complicado reto para defender el liderato, un partido contra el Atlético de Madrid que puede medir definitivamente sus aspiraciones. Las colchoneras ganaron las tres últimas ligas españolas y son de las grandes de Europa.Y sin embargo, no dan marcha atrás. "Sabemos lo que significa el Atlético, pero nosotras estamos trabajando mucho, la pelota es redonda y no se sabe lo que puede pasar", defiende Kika a las suyas. Las dos delanteras venezolanas confirman que lo del Dépor ya no es una sorpresa: "Los puntos que tenemos son una realidad, aunque a la vez también un sueño. Y queremos seguir soñando".

"No nos apetece parar", señala en el mismo sentido David Torres, capitán del Liceo, "estamos encantados". A pesar de que se cansaron de advertir de que el equipo iría de menos a más, se encontraron con una versión de muy buen nivel desde prácticamente el minuto uno. "Cuando empiezas de cero es complicado, pero ya desde pretemporada yo pensaba que con esta intensidad con la que jugábamos, que era imposible que las cosas salieran mal. Lo difícil ahora va a ser mantener el nivel", explica Martín Rodríguez, el portero verdiblanco. El secreto, además del trabajo, es el gran ambiente en el vestuario. "Tres jugadores „los Di Benedetto y Oruste„ ya habían estado juntos, los argentinos se conocían, los Grau son hermanos... éramos nuevos, pero no del todo", analiza el delantero y su compañero continúa ahondando en el tema: "Hemos hecho grupo muy rápido porque todos tenemos más o menos las mismas edades y nos coordinamos a la perfección".

Admiración mutua

Un trabajo bien hecho que tiene repercusión. Los cuatro se cruzan piropos. "El fútbol no es mi deporte favorito, pero he visto videos de ellas y aluciné. Me impresionó la intensidad con la que juegan", dice el portero coruñés. Ellas lo pudieron comprobar en directo. "Los fuimos a ver contra el Barça y ya les dije que son buenísimos, que tienen muy buen equipo", comenta Kika y Martín se compromete a ir a animar en persona: "Tenemos que devolverles la visita, seguro, en cuanto nos coincida iremos". Protagonismo por méritos propios que empiezan a robar a su hermano y primo mayor, el Deportivo. "Había una tarta en la que solo había un trozo grande y migajas para el resto y ahora se va repartiendo. Lo bonito sería que estuviéramos bien todos y con sitio. Sería justo que el Liceoy el Dépor Abanca fuera fijos", valora Torres. Palabras de líderes.