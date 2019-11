Luis César: "Estamos mejorando, pero no me cree nadie porque no ganamos"

Luis César quiso hacer una lectura positiva del empate del Deportivo en Fuenlabrada, aunque es consciente de que "pasan las semanas y tenemos que ganar". "Hasta que no ganemos no sientes una satisfacción plena. No estoy contento porque quería ganar, pero ha sido un partido cerrado, tosco, de muchos choques y faltas. El Fuenlabrada también quería ganar y ante nosotros no pudo, así que algo habremos hecho bien", analizó el técnico gallego, que ve síntomas de mejoría pese a que el Dépor lleva trece jornadas sin ganar: "Iremos mejorando, es que hay que hacerlo. A un equipo que está ban abajo en la clasificación solo le toca mejorar. Yo creo que estamos mejorando pero como no ganamos no me cree nadie. Estamos mejorando pero de momento no nos da para ganar".

El entrenador blanquiazul está "preocupado" por la delicadísima situación del Dépor, colista con solo diez puntos, pero se centra en la tarea: "Lo que me queda a mí es preparar al equipo para ganar el siguiente partido. La clasificación a día de hoy dice muchas mentiras creíbles. Va a dar su vuelco. Esto es muy largo y nadie puede sacar pecho. La clasificación dice unas cosas que son verdad pero esto es muy largo y nosotros vamos a salir para arriba. Iremos para arriba, seguro", recalcó. Sobre la dificultad del partido de ayer, recordó que el Fernando Torres es "un campo difícil donde pierden grandes equipos" y que el Dépor se enfrentaba a "un rival en buena línea que sabe a lo que juega". "Fue un partido de brega y lucha ante un adversario que en su campo se lo hace pasar mal a todo el mundo. Casi todos pierden aquí", añadió Luis César.