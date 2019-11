El ¡Sí, se puede! de Luis César

Hay una frase de Luis César en la sala de prensa del Fuenlabrada que permite retrotraerse siete años atrás cuando otro entrenador gallego llegó a Riazor para intentar solucionar un casi imposible. El pasado sábado, tras el empate en Fuenlabrada, el técnico blanquiazul aseguró con contundencia: "Estamos mejorando". Y en la misma frase expresó completa su sensación: "Como no ganamos nadie me cree". Tanta seguridad lleva a la duda, a pesar de los números. Lo mismo sucedió cuando Fernando Vázquez aceptó el imposible de salvar al equipo del descenso en febrero de 2013, pero tras su aterrizaje, el técnico de Castrofeito espetó un "¡Sí, se puede!" a los futbolistas y aficionados. Un lema con el que convivió el deportivismo hasta el último segundo.

César Santiago vino a decir algo parecido a lo que había dicho Vázquez, aunque con menos fuerza. "Estamos mejorando", pero... los resultados no son los esperados, aunque haya empatado en los dos últimos partidos „lleva dos puntos de doce posibles„. El técnico arousano viene decir lo mismo que quiso transmitir el de Castrofeito en aquel entonces, con una clara diferencia, que el Deportivo en aquel momento estaba en Primera y ahora está en Segunda y en una situación más dramática.

Que los números son malos es una obviedad a estas alturas del curso futbolístico, pues un triunfo en 14 partidos es un bagaje pobrísimo para un equipo considerado grande en esta categoría „e incluso considerado así en el fútbol español„; un club que tiene el sexto límite salarial. Puesto, el sexto, que ocupa el Albacete con doce puntos más que los blanquiazules.

Consumido el primer tercio de la competición, el Deportivo continúa en el fondo del pozo y a cuatro puntos de la salvación. Pensar ahora en el ascenso suena ya a utopía, aunque siga siendo la obligación de este Deportivo, que en estes momentos solo puede pensar en salvar la categoría. No está lejos, no es imposible y no es improbable, pero la meta era otra por eso la ilusión de la grada desapareció.

La salvación está a cuatro puntos; el ascenso directo, a 14, y la promoción, a 12. Estos son los números que ofrece la clasificación. Cifras que de mantener una línea regular llevarían al equipo coruñés a la tercera categoría del fútbol español. Por eso la llamada de Luis César en Fuenlabrada: "Estamos mejorando". Una especie de pronunciamiento como aquel de Fernando Vázquez: "¡Sí se puede!".