Galán toma la delantera en el lateral

Luis César comienza a mezclar sus piezas para recomponer el puzle que tiene que montar en defensa debido a las bajas de los dos laterales derechos de la plantilla: David Simón, pendiente de operarse para solucionar sus problemas de pubis; y Eneko Bóveda, que tendrá que cumplir un partido de sanción tras ver la quinta amarilla el pasado fin de semana en Fuenlabrada. El fabrilista Jorge Valín es el recambio natural para formar en el flanco derecho de la defensa y ya debutó con el primer equipo en Las Palmas en el estreno del preparador arousano en el banquillo blanquiazul. Sin embargo, el técnico maneja en esta ocasión otro plan, el de reubicar a Borja Galán como improvisado lateral diestro.

Al menos es lo que Luis César esbozó ayer en Abegondo, donde dio las primeras pistas sobre cuál será el once que presentará en Riazor el domingo (12.00 horas) para recibir al Elche. Galán formó parte de la teórica defensa titular junto a Lampropoulos, Montero y Salva Ruiz. Sobre la marcha el técnico fue haciendo retoques, alternando a Galán y a Mujaid en el lateral derecho, y a Salva Ruiz y a Valín en el izquierdo. Es decir, situó al coruñés a pierna cambiada, por lo que en principio el joven del filial parte en desventaja para ser el elegido del técnico ante el Elche en el flanco de derecho de la zaga. Galán, por las pruebas de ayer, es el que más opciones tiene.

No sería la primera vez que el extremo madrileño actúa de lateral, tal y como recordó él mismo en Abegondo. "Es una posición en la que he entrenado bastantes días y he jugado algún que otro ratito en algún partido. Estamos en una situación complicada, el equipo en general y en concreto en el lateral derecho, ya que Eneko tiene cinco amarillas y David está lesionado. Si el entrenador lo cree oportuno, ayudaré al equipo en esa posición", afirmó Galán, que igualmente entendería que jugase Valín. "También es otra de las opciones. Por supuesto, ¿por qué no? Jugó en Las Palmas e hizo un buen partido para ser el debut, que siempre es un poquito más complicado „recordó„. No estamos nosotros los jugadores para elegir. Lo que decida el míster lo hará pensando en que es lo mejor para el equipo".

Luis César empezó a trabajar ayer aspectos tácticos de cara al partido del domingo, para lo cual organizó un partidillo de ocho contra ocho. Además de la novedad de Galán en el lateral derecho, también probó a Aketxe con los titulares en la mediapunta por detrás de Koné. El técnico dejó en el banquillo al vasco frente al Fuenlabrada, al igual que a Mollejo y Gaku, todos ellos indiscutibles en la etapa anterior con Anquela al frente. Agita el árbol el arousano en busca de la fórmula más adecuada para romper la larga racha de trece jornadas seguidas sin ganar. "Es un situación que no gusta a nadie. Hay que hacer todo lo posible por salir de ahí con hechos, más que con palabras, y en eso estamos", resumió Borja Galán.