Lucas Pérez hace historia

El coruñés Lucas Pérez ha vuelto. Hace semanas que es una realidad su regreso a la élite de LaLiga, pero su tanto de esta tarde con el Alavés ante el Valladolid (3-0) le coloca a la altura del Lucas que maravilló hace cuatro años con el Deportivo. Logró marcar desde los once metros, con lo que su racha de jornadas seguidas marcando se eleva a siete, las mismas que consiguió repetir en el conjunto coruñés en 2015. Es el primero que lo consigue con dos equipos diferentes y pone su nombre a la altura de futbolistas como Messi, Cristiano, Pahiño, Griezmann...

Al zurdo de Monelos le costó marcar su primer tanto con su nuevo equipo, pero ahora ya lleva siete, lo que le pone a solo uno del pichichi, que en estos momentos es Gerard Moreno. Su compañero y también exdeportivista, Joselu, reclutado del Newcastle, tampoco se queda atrás porque consiguió ante los pucelanos su cuarto tanto en este campeonato. Después de tres temporadas oscuras en el West Ham y en el Arsenal, Lucas ha recobrado el olfato y el estado de forma que le hizo coquetear hace algunas temporadas con la Selección. Él aún no se ha rendido y mantiene el anhelo de vestir la camiseta nacional. De momento, tendrá que esperar porque Robert Moreno no le incluyó en la última lista, pero el seleccionador ha demostrado que no le tiembla el pulso cuando cree que debe hacer debutar a futbolistas con la estrella de campeón del mundo al pecho. La Eurocopa 2020 no es un sueño imposible para el coruñés.