Luis César: "Tenemos que encender la mecha nosotros"

Luis César Sampedro espera que el Deportivo sea capaz de romper su larguísima racha de trece partidos sin ganar derrotando mañana al Elche en Riazor (12.00 horas). "Mañana tenemos que buscar una conexión instantánea con nuestra afición. Tenemos que encender la mecha nosotros. Tenemos que ir a por el partido desde el primer minuto y saber que hay 90 minutos para ganar", argumentó el técnico, que confía en que la ansiedad no juegue en contra de sus futbolistas. "Tenemos 90 minutos para vencer a un contrario. Cuando marquemos un gol, tenemos que estar convencidos y saber que no podemos ya perderlo. Es un partido muy importante para nosotros y para nuestra afición. Tenemos 90 minutos para tumbar a un rival, no tenemos 10, ni 15, ni 20", recalcó.

El entrenador del Dépor ve a su equipo en condiciones de "ganar a cualquiera". "Para ganar lo primero que tienes que hacer es pensar que eres capaz de hacerlo y estoy seguro de que somos capaces de hacerlo. Podemos ganar a cualquier rival de la categoría aunque a día de hoy no podamos presumir de eso porque solo hemos sido capaces de ganar una vez", recordó.

Esta tarde se concentrará en el hotel Meliá María Pita con los 20 convocados, todos los disponibles, incluido Somma. En la lista no está Valín, pero sí Mujaid, candidato al lateral derecho junto a Galán. Sobre la ausencia del coruñés Valín, que debutó a sus órdenes en Las Palmas, argumentó que "no es que no lo vea preparado". "Para este partido, según mis criterios y a quién se va a enfrentar en esa banda, he preferido llevar a Galán y a Mujaid para esa posición. Pienso que son los más idóneos para este partido ante el rival que es, según las características de cada jugador", añadió el técnico, convencido de que las declaraciones de Christian quejándose sobre su situación "no van a afectar para nada". "Ni ayudan ni restan", dijo sobre las palabras del venezolano. "Esto es el mundo del fútbol. No le doy mas importancia que la que realmente tiene", zanjó Luis César sobre la comparecencia del delantero.