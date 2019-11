"A la afición le digo que vamos a salir de aquí seguro"

El entrenador deportivista, Luis César Sampedro, se mostró ayer seguro de que el Deportivo será capaz de superar el delicado momento en el que se encuentra inmerso. "Le digo a la gente que lo vamos a dar todo y vamos a salir de aquí. Eso se lo digo a mis amigos, a mi familia y a los jugadores. Si se lo digo a mi familia, la gente me tiene que creer. Digo lo que pienso y digo que vamos a salir de aquí seguro, y que este es mi mejor partido en el Dépor. Es lo que pienso", garantizó el técnico blanquiazul.

Luis César reconoció que la derrota fue dolorosa, pero puntualizó que su equipo hizo méritos para alcanzar un resultado mejor ayer contra el Elche. "Estoy triste, estoy apenado y me siento decaído, pero por primera vez desde que estoy en el Deportivo no me he sentido frustrado en la banda. No hemos hecho un partido para caer 3-1, me atrevería a decir que ni para perder", aseguró el entrenador deportivista.

Luis César manifestó que, bajo su punto de vista, ayer el equipo disputó su partido "más completo" desde su llegada. "Hoy (por ayer) para mí es el partido más completo, pero entiendo que al no conseguir la victoria alguien puede decir lo contrario", indicó.

El técnico blanquiazul volvió a insistir en que sus jugadores necesitan una victoria y verse por delante en el marcador para espantar fantasmas. "Nos falta ponernos por delante en el marcador. Con cualquier cosita el rival se pone por delante", apuntó. "Hoy (por ayer) hay menos que corregir que el día del Fuenlabrada, que el día del Málaga y que el día de Santander con aquella primera parte", añadió el entrenador deportivista.