Luis César cruza a Mujaid y Bóveda

Luis César empezó a esbozar ayer el posible once inicial que planea alinear el sábado en Almendralejo. El técnico está condicionado por las bajas que afectan sobre todo a la línea defensiva, para la que no podrá contar con Javi Montero ni con Vassilis Lampropoulos, los dos centrales titulares en las últimas tres jornadas, ni tampoco con el lesionado David Simón. Según las pruebas que hizo ayer en Abegondo, el gallego planea cruzar a Mujaid y Bóveda. Es decir, que ambos intercambien sus posiciones naturales. De esta forma, el central del Fabril repetiría en el lateral derecho, demarcación que ocupó el pasado fin de semana frente al Elche, mientras que el lateral vasco no jugaría en su sitio, el carril derecho, sino de defensa central formando pareja en el eje junto a Michele Somma.

El técnico quedó satisfecho con el rendimiento de Mujaid como lateral frente al conjunto franjiverde, y así lo manifestó públicamente tras el encuentro, por lo que es muy probable que le de continuidad en esa posición. Situar a Mujaid en la banda y a Bóveda de central es una de las posibilidades que tiene Luis César para recomponer la línea de cobertura de cara al trascendental encuentro en el campo del Extremadura. El técnico tiene por delante dos entrenamientos hasta la visita al Francisco de la Hera, así que es posible que siga matizando lo que ayer empezó a insinuar sobre el césped de Abegondo. Según esos planes, baraja introducir hasta cinco cambios con respecto al once que presentó el pasado domingo en Riazor ante el Elche.

Además de Bóveda, que vuelve tras cumplir un partido de sanción por acumulación de amarillas, también entraría de inicio Somma, inédito desde el esguince de rodilla que sufrió en la visita a Huesca de la segunda jornada. A esas dos novedades se sumaría Vicente Gómez, pareja ayer de Peru Nolaskoain en el doble pivote durante los ensayos tácticos, más Borja Valle y Luis Ruiz en las bandas. El berciano fue suplente frente al Elche, mientras que el lateral andaluz se perdió las últimas jornadas por una lesión muscular. Si Luis César lleva a la práctica lo que probó ayer, en la banda izquierda actuarían dos laterales a la vez: Salva Ruiz en defensa, más Luis Ruiz en ataque.

Koné, en punta, completó el equipo de los teóricos titulares durante el partidillo de diez contra diez que Luis César organizó ayer en Abegondo. Álex Bergantiños, hasta ahora en el once inicial en todas las jornadas, empezó el ensayo con la teórica formación suplente para luego cambiar el peto y probar con los titulares. Galán y Jovanovic también alternaron ambos equipos.