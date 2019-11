"Quien no esté que no juegue; hay gente con menos minutos y gente del Fabril incluso"

Dani Giménez fue ayer contundente sobre la situación que atraviesa el Deportivo y subrayó la necesidad de que el equipo se someta a un cambio completo. "El equipo necesita un cambio grande. Necesita gente con la mentalidad limpia, un cambio de sistema... No lo sé, pero hay que hacer un cambio rápido porque el equipo no da muestras de reacción", indicó el portero deportivista y uno de los capitanes.

En ese sentido, el guardameta apuntó directamente a la plantilla, empezando por él mismo. "Que la gente sepa que esto no puede seguir así. Hay gente que está jugando menos o gente del Fabril que incluso puede aportar más. Quien no esté que no juegue", manifestó.

Dani Giménez matizó posteriormente esas declaraciones, pero reconoció que en el vestuario después de la derrota contra el Extremadura hubo "tensión". "En el vestuario, a diferencia de otros partidos, hemos tenido palabras más altas que otras. A veces hace falta que dos o tres nos peleemos. Ha habido tensión en el vestuario y por mi parte lo veo positivo", reconoció.

Dani Giménez, sin embargo, negó que en el seno de la plantilla haya problemas de actitud y que la crisis de resultados parta de ahí. "La gente aquí no es pasota, al revés, pero es cierto que a veces como equipo nos vemos superados", aseguró el portero y capitán deportivista.