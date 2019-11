Salva Ruiz, duda para el sábado por un problema en los isquiotibiales

Salva Ruiz, que ha jugado todos los partidos completos desde su fichaje por el Deportivo, sufre unas molestias en los isquiotibiales que le hacen ser duda para el encuentro del sábado contra el Alcorcón. Esta tarde será sometido a pruebas médicas para examinar ese grupo muscular. Esté o no apto para competir este fin de semana, confía en que la remontada del Dépor empiece el sábado: "Necesitamos ganar de la forma que sea".

El valenciano se centra en el trabajo diario para que nada externo influya en la preparación del siguiente partido. "Somos jugadores de fútbol y lo que queremos es centrarnos en eso, en lo que tenemos que hacer en el campo y que llegue el sábado y podamos conseguir esa ansiada victoria. En una situación tan complicada es difícil para nosotros llevarla día a día porque nadie quiere estar en esta situación. Lo que está en nuestras manos es revertirla y el vestuario está unido para intentar conseguirlo", afirmó esta mañana.

"Nosotros somos los máximos responsables de donde estamos y la vez los que podemos sacarlo adelante. Vamos a hacer todo lo que está en nuestra mano por salir de ahí", garantizó el lateral, que defiende la unidad del vestuario pese a los momentos de tensión posteriores a la derrota en Almendralejo. "Las cosas del vestuario se tienen que quedar ahí. Cuando la situación está así es difícil y yo creo que no hay ningún problema dentro del vestuario. La gente está comprometida hacia un mismo objetivo, un mismo camino. No hay más. En un vestuario, aunque vayas en play off o consiguiendo el objetivo, siempre hay alguna discusión, pero sin más importancia", zanjó.

Luis César podría estrenar ante el Alcorcón un sistema con tres centrales, un dibujo que convertiría a los laterales en carrileros. Salva Ruiz ha jugado "algún partido suelto" con ese esquema y tiene claro que, decida lo que decida el entrenador, todos los jugadores van a ir "a muerte" con él.