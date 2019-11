Lo primero, mantener la portería a cero

El objetivo cambió radicalmente una vez cruzado el primer tercio del campeonato, incluso ayer lo reconoció Salva Ruiz, que aseguró que el Deportivo no puedo pensar en otra cosa que no sea la permanencia. El equipo es último con 10 puntos y a cinco de la salvación una vez consumidas las primeras 16 jornadas. Alcanzar esa meta pasa por encontrar soluciones, según algunos técnicos y exfutbolistas consultados, que apuntaron además posibles soluciones, una de ellas pasa por cambia el dibujo, lo que supondría jugar con tres centrales y también con dos delanteros.Todo por alcanzar el primero de los pasos que hay que dar: mantener la portería a cero.

Son varios los entrenadores, extécnicos y exjugadores los que aseguran que "pinta muy mal el futuro deportivo" y también que no "encuentran nada a lo que agarrarse". Por eso prefieren mantenerse al margen públicamente: "Para que voy a decir una cosa que no pienso, porque lo que pienso, con mucho dolor, no es nada positivo". Una frase generalizada, pero que dijo en concreto un defensa de la época de los ochenta y habitual a Riazor. Sin embargo, estos deportivistas ven posibilidades del alcanzar la salvación porque "los números así lo dicen", pero para eso "hay que buscar soluciones". Y la mayoría coincide en que lo primero que hay que hacer es mantener la portería a cero, algo que con Luis César el equipo blanquiazul no consiguió, y a partir de ahí fiarlo todo a alguna oportunidad para poder marcar.

El entrenador arousano lleva seis partidos al frente del equipo y solo fue capaz de sumar dos empates „Santander y Fuenlabrada„, y encajó en cada uno de los seis encuentros en los que estuvo en el banquillo blanquiazul. Con él al frente de la nave deportivista el equipo encajó un total de 12 goles, con una media de dos por encuentro, y solo fue capaz de marcar en tres de los partidos disputados, goles que solo le sirvieron para empatar en sus visitas al Racing de Santander y al Fuenlabrada. Dos puntos de 18 posibles. Un bagaje más pobre que el de Juan Antonio Anquela, su antecesor en el cargo en el que permaneció durante las diez primeras jornadas.

Hay tiempo para salir del pozo, "el vestuario está unido para conseguirlo", aseveró ayer en Abegondo Salva Ruiz, el lateral zurdo que está "convencido de que hay mimbres" para alcanzar esta nueva meta, algo que está muy alejado de la idea que tenía cuando fichó por el equipo coruñés. "Cuando llegué dije que el objetivo era mirar arriba y creo que hay mimbres, aunque no se ha dado la situación o no han salido las cosas como esperábamos y ha cambiado el objetivo, que ahora mismo es salir lo más pronto posible de ahí abajo", aseguró ayer en la sala de prensa de Abegondo.

Hay que remontarse a la temporada 1987-88 para encontrar una situación similar, una campaña convulsa con tres entrenadores „Eusebio Ríos, Luis Rodríguez Vaz y Arsenio Iglesias„ y otros tres presidentes „Andrés García Yáñez, Carlos Morato y Julio Meana „los dos últimos interinos„. Ríos se marchó tras la octava jornada, cuando era 15º con seis puntos, uno por encima del descenso; llegó Vaz para relevarlo y estuvo hasta la jornada 24, a partir de ahí regresó Arsenio y el equipo se salvó en la última jornada con el famoso gol de Vicente al Racing en el último partido. La llegada de Vaz, que era provisional y estuvo 18 partidos al frente del primer equipo, dejó dos nombres propios: José Ramón y Fran. En su estreno en Granada hizo debutar a cinco fabrilistas „perdió 5-0„ y en Riazor le dio la alternativa a Fran, pero los números seguían sin acompañar. Procedía de un Fabril que se ejercitaba en medio campo detrás de la Torre de Maratón y que contaba con futbolistas como Bustos, Óscar, Castreje y Mella, además de los hermanos González Pérez.