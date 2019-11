Mollejo: "Solo todos juntos saldremos adelante"

Víctor Mollejo aaeguró esta mañana que, después de las quince jornadas que lleva el Dépor sin ganar, "no se puede ir a peor". "Vamos últimos, peor no podemos ir. Esa es la realidad. Solo podemos ir a mejor. Se han viso momentos en los que hemos ido a mejor, el problema es que no le hemos dado continuidad a esos momentos", argumentó el atacante, que comprende el enfado de los seguidores blanquiazules. "A la afición yo la entiendo. Evidentemente, es un momento muy duro para el deportivismo pero lo que está claro es que solo todos juntos vamos a salir adelante. Si cada uno vamos a nuestro rollo, no lo digo por la afición sino también por los propios jugadores, es muy difícil salir de esta situación. Es un momento para estar juntos, dejar nuestras diferencias de lado y tirar para adelante, y de este modo seguro que saldremos adelante", explicó esta mañana en Abegondo.

Reconoce que hubo "tensión" en el vestuario tras la derrota en Almendralejo, pero lo considera "normal" por la dramática situación del equipo. "Es la tensión que tiene que haber por la situación en la que estamos, es lo más normal por lo que está pasando. Estamos convencidos de que esto va a ir a mejor y juntos, no recriminándonos nada, y estando juntos es la formula para seguir adelante", añadió el canterano del Atlético.

Mollejo hizo una lectura realista de la situación actual, que nadie esperaba cuando empezó la temporada. "Hace falta reaccionar. Ya somos realistas, pero cuanto antes nos demos cuenta de la dificultad real de la situación, yo creo que saldremos adelante. Hay que estar juntos en estas situaciones y todo irá mejor", recalcó el futbolista del Dépor antes de la sesión de esta mañana.