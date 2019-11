"Mujaid é un rapaz traveso e simpático e tes que entendelo"

Luisito (Teo, 1966) repite case que de maneira compulsiva que é "feliz" nesta nova vertente de formador que lle encomendou Carmelo no Fabril. Confesa ser "unha persoa inqueda" e por iso agradece a oportunidade de ampliar horizontes, mentres tenta guiar os seus rapaces ata o primeiro equipo.

Despegou xa o Fabril?

Se hai resultados, mellor, pero hai quen mellorou unha barbaridade. Iso é o importante. É o caso dos que levan máis tempo comigo como Mujaid, Valín ou Gandoy.

Son un reforzo os tres partidos de Mujaid cos maiores?

É unha das maiores satisfaccións. Cando cheguei, dixéronme 'mira, este rapaz está apartado do Fabril' e eu expliqueille as cousas. Tiña 18 anos e agora 19 e hai que entender que son nenos travesos, que tamén os hai de 30 ou 40. Faleille claro, sabe o que hai comigo. De feito, hai pouco que o castiguei en Carballo e foi para a bancada. Hai moitas cousas por pulir porque é un neno, pero ten unhas condicións tremendas, que xa lle gustaría a moitos telas. Agora ten unha segunda oportunidade. Eu xa lle dixen que non a pode deixar escapar. Digo o mesmo para Valín e para Gandoy, que son futbolistas que teñen unhas condicións moi boas, pero hai que ir pouco a pouco porque cando queres correr moito podes levar un golpe.

Con el case que tiveches que facer tamén de pai, non?

Pode ser. Eu teño un fillo de 20 anos e unha de 18 e non os podes tratar igual que a un de 25, tes que irlle marcando o camiño correcto. Se el quere coller curvas, vaise botar fora da estrada. Hai que ser moi serio e estrito porque cada un é fillo do seu pai e da súa nai. A Mujaid non podes tratalo igual que a Valín. É un rapaz traveso e simpático e tes que entendelo. Se o confundes, vai ser aínda máis nervioso, pero depende del. Ten todo para triunfar. Dígoo del, de Valín, Gandoy e doutros.

Non cree que a Gandoy quédaselle pequena a Terceira?

Por encima da categoría non hai ninguén. Sabe o que ten que traballar e pulir porque o coñece da miña boca. Teño moitas esperanzas postas nel. Hai que ser humilde e el é así. Ademais de moi deportivista. Téñolle moito cariño porque é un profesional grande. Hai campos nesta Terceira que che fan saber cal é a realidade. Sabe o que é tambalear en Carballiño e na Estrada porque son campos físicos.

Como levou Valín que Luis César elixira a Mujaid?

Xa lle dixen que son circunstancias, que hai un adestrador que toma decisións. Niso defendo a morte a Luis César e ten que entendelo. Un futbolista desa idade o que non pode é quedarse parado. Todo iso vaino facer mellor. É un rapaz que está sempre cos ollos abertos. É moi aplicado, recolle todo. Son unha debilidade miña porque todos estes rapaces queren ser futbolistas. Non digo agora, pero co paso do tempo van a acabar séndoo.

A David freoulle a lesión

Nestas dúas últimas semanas vai como un tiro, na Estrada deu un festival. Ten un ritmo tremendo. Como lle gusta o fútbol, pregunta constantemente. Iso é o que máis me gusta del, quere saber.

Fala moito con Luis César?

Antes con Anquela e agora con el. Estou a súa disposición. Cando é preciso falamos dos futbolistas, do que el ve, do que eu vexo.

Deu Pedro un paso adiante?

A súas condicións son moi boas, pero ten que saber explotar a súas características. Teño falado moito con el e sempre lle digo: 'Quen me dera ter o teu corpo cando era futbolista!'. Ten unha planta impresionante. É novo, xa é internacional por Portugal e todo o mundo leva tempo pensando que será importante. O traballo día a día é o que lle vai facer ser mellor.

Como ve a Mario Losada?

Ten un nivel moi alto e é un profesional espectacular, cunha educación tremenda. É sub 23 e xoga como un veterano, parece que ten 28. Foi un acerto da dirección deportiva. Pégalle ben ao balón, ten gol, é potente, bo compañeiro...

Están para xogar no Dépor?

Aí non me podo meter porque é cousa de Luis César. Eu do que trato é de que vaian o mellor preparados posible. Eu sempre lles digo aos rapaces que aí hai un aramado, que hai subir a el e derrubalo.

Coa canteira, lémbranse de Santa Bárbara cando trona?

Con esas cousas hai que ter coidado. Eu o que podo dicir é que eu estou para traballar co filial e o adestrador do primeiro equipo é o que ten que valoralo. A canteira o que ten que facer é adestrar. Se ti es o mellor cada domingo no Fabril, vas acabar no primeiro equipo.

Como está Carmelo?

É unha situación difícil para el, para todo o deportivismo. Ninguén contaba con que fora así, pero isto é fútbol. É duro dicir que por un gol o equipo non está en Primeira. Nesta tempada toca sufrir, apandar e remar na mesma dirección. As persoas morremos e desaparecemos, o club ten que seguir.

O Fabril debe ascender?

Ninguén me dixo iso, pero se este filial fose outro equipo, claro si, pero non é fácil porque esta semana non teño a oito e pasa así moitas. Pero son feliz. Non me queixo porque sei o que hai e ninguén me enganou. Como se Luis César quere levar a todos.

Adestrar a un filial era como imaxinaba?

Agradézoo moitísimo porque son unha persoa inqueda e gústame estar sempre aprendendo.

Confirmouse o que pensaba?

Están dando o seu último paso e deben estar preparados a nivel táctico: permutas, coberturas... Non vas triunfar só coa calidade. Como non sexas un atleta, hoxe non dás competido. Hai que saber manexar rexistros. Moitos xogadores teñen nos xuvenís unha calidade incrible e non chegan. Hai moitos aspectos que coidar e é algo que, en xeral, non se fai nas canteiras.

Non só chegan os talentosos...

Aos rapaces sempre lles poño de exemplo a Arbeloa. É unha persoa tenaz, constante, que cunhas condicións normais, gañou todo. É onde eles teñen que mirarse. Hai futbolistas que son superdisciplinados, aplicados, tacticamente perfectos e están aí arriba.