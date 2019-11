Luis César: "Si mantenemos esto, sin duda el equipo irá para arriba muy pronto"

Luis César se marchó de Riazor con un sabor amargo por el resultado de empate, pero al mismo tiempo satisfecho por el trabajo y la imagen del Dépor. "Si hubiésemos metido un gol seguramente esta rueda de prensa sería muy distinta. Lo hecho por el equipo sería lo mismo pero el resultado final siempre condiciona la manera de ver las cosas. Si somos capaces de mantener lo de hoy [por ayer], no tengo ninguna duda de que este equipo irá para arriba muy pronto. Veo mucho fútbol en Segunda y veo equipos ganar haciendo menos que lo que ha hecho el Dépor. Sé que esto no consuela, pero estoy satisfecho por el trabajo. No puedo decir que está todo bien porque no ganamos pero me gustó lo que vi", resumió.

El empate apenas suma para el Dépor pero a Luis César le reconforta pensar que el rendimiento de ayer pueda tener continuidad de ahora en adelante para que lleguen los buenos resultados: "Ya sé que necesitamos ganar. Una semana más el disgusto sigue aumentando pero si somos capaces de mantener este rigor, este ritmo ofensivo y defensivo, tenemos que ganar muchos partidos". "El Alcorcón lo pasó muy mal. Utilizando un símil pugilístico, los tres jueces darían como vencedor al Deportivo. Pero esto no va de méritos, sino que va de goles", analizó Luis César, que dedicó elogios a Beto da Silva: "Está entre los mejores técnicamente. Le falta que juegue al ritmo que queremos, ofensivo y defensivo. Él lo sabe, lo he hablado con él y, si sigue haciendo lo que le pedimos, va a tener más participación. Si sigue así le tocará jugar más la semana que viene", avanzó.