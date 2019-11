El Bergantiños no jugará su partido de Copa del Rey ante el Sevilla en Riazor

El Bergantiños no jugará su partido de Copa del Rey ante el Sevilla en Riazor

El Bergantiños no jugará en Riazor su eliminatoria de la Copa del Rey frente al Sevilla. La Real Federación Española de Fútbol considera que As Eiroas no es apto para acoger ese encuentro, por lo que el club carballés solicitó al Dépor que le brindara la posibilidad de competir en Riazor. Sin embargo, el Deportivo desatendió la petición alegando "motivos técnicos de mantenimiento del césped por las copiosas lluvias de este mes de noviembre y las previstas para diciembre".



El Bergantiños-Sevilla está fijado para el miércoles 18 de diciembre. Dos días después, el viernes 20, el Dépor recibirá al Tenerife (21.00 horas) en partido correspondiente a la jornada 21 de Segunda División.



"El Real Club Deportivo sí pone a disposición del club de As Eiroas las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Abegondo si se consideran apropiadas para la disputa del encuentro ante el conjunto hispalense", añade el comunicado hecho público esta tarde por el Dépor.