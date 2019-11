Luis César: "Por lo que me transmite el equipo, creo que estamos mejor que nunca"

Luis César Sampedro aseguró que ve al equipo "mejor que nunca" antes de visitar mañana al Lugo en el estadio Anxo Carro (18.00 horas). "Es la semana en la que más a gusto estoy por lo que me transmite el equipo. Creo que estamos mejor que nunca", manifestó el entrenador deportivista tras el entrenamiento de esta mañana en Abegondo.

El técnico indicó que el partido ante el Alcorcón dejó buen sabor de boca a pesar de que faltó "la guinda" de la victoria. "El otro día fue nuestro mejor partido, había otras caras. Nos faltó la guinda. Es la mejor semana de las que llevamos. Hablo con los jugadores, cómo nos vemos en los entrenamientos, si las cosas se cumplen o no y creo que es la semana en la que mejor estamos", insistió Luis César.

El entrenador deportivista espera que los avances del partido contra el Alcorcón se mantengan mañana en Lugo y al mismo tiempo se consiga mejorar el acierto en el área contraria. "El otro día vi un bien partido del Dépor que no le permitió nada a un rival bueno de lo categoría y que por detallitos en ataque no pudo marcar gol", reflexionó. "Lo que trataremos es de perfeccionar todo lo que no hicimos bien el otro día y mantener lo que hicimos bien. Ojalá que el Lugo no sea capaz de sacar un córner como hizo el Alcorcón", añadió.