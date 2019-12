Luis César y la "mejor semana"

Luis César reconoció ayer que siente la presión por lograr una victoria que se le resiste desde su aterrizaje en el Deportivo, pero al mismo tiempo subrayó que la ve más cerca que nunca. Argumenta el entrenador deportivista que esta semana ha sido "la mejor" desde su llegada a pesar de que la mejoría contra el Alcorcón tampoco sirvió para amarrar una victoria. "Hablo con los jugadores, percibo conversaciones, vemos los entrenamientos que hacemos, los repasamos en vídeo, vemos el partido del otro día repetido para buscar defectos y creo que es la semana en que mejor estamos", enumeró.

Luis ´César percibe otro ambiente en el vestuario, pero al mismo tiempo reconoce que sin resultados todo se puede poner en entredicho. "El otro día había otras caras cuando acabó el partido, solo nos faltó la guinda del gol. Es la mejor semana en que estamos. Percibo conversaciones de los jugadores más alegres. Creo que es la mejor semana desde que estoy aquí", insistió.

El deseo del entrenador deportivista es que el equipo muestre una versión parecida a la que se vio contra el Alcorcón, al menos en lo que al funcionamiento defensivo se refiere. Luis César, sin embargo, reconoció que deberán mejorar en ataque para tener opciones de ganar en el Anxo Carro. "Queremos ser un equipo enérgico y con muy buena actitud y acción. Si fuimos capaces el otro día de arrinconar al Alcorcón y solo los desatinos cerca del área nos llevaron a no marcar gol, lo mejor es conservar lo bueno del otro día", reflexionó. "Vi un buen partido del Dépor que no le permitió nada a otro buen rival y que por detallitos no fue capaz de marcar. He visto situaciones de área rival mucho más ventajosas que otras que fallamos. El último pase no lo elegimos muy bien, fuimos un equipo esforzado y me fui triste del último partido, pero esperanzado", agregó.

Luis César admitió que tiene claro el equipo titular y deslizó la posibilidad de que haya novedades. "Me planteo siempre cambios. El otro día estuvimos desatinados en situaciones cerca del área y me pregunto por qué", manifestó el técnico deportivista.