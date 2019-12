Borja Valle: "En esta situación solo vale ganar"

Borja Valle se refirió esta mañana a la delicada situación que atraviesa el equipo, colista de la categoría tras 17 jornadas consecutivas sin conseguir la victoria. "La realidad es que las cosas no salen, que no ganamos, que sufro cada día por la situación y que estamos muy jodidos", manifestó uno de los capitanes deportivistas antes del entrenamiento de esta mañana en la ciudad deportiva de Abegondo.

El empate contra Lugo de ayer mantiene al conjunto blanquiazul lejos de la permanencia, a seis puntos, a la espera de una victoria que no termina de llegar. "Las sensaciones no son buenas porque no ganas. Estando en la situación que estamos solo vale ganar", lamentó el delantero Borja Valle, sin embargo, no encuentra una explicación a lo que sucede al equipo. "Veo que entrenamos al cien por cien y veo gente con mucha calidad que podría estar en otra categoría, pero no salen las cosas", lamentó.