Misa y Tere rescatan al Deportivo

Cuando no está cómodo, cuando sufre, cuando el partido no va por su rego... El Dépor tiene muchas maneras de ganar un partido en esta Primera y ayer exhibió una diferente. Golpeó primero, supo agarrarse al duelo y, tras rescatarlo las paradas de Misa y el golazo de Tere Abelleira, logró doblegar a un Sevilla que le puso en muchos apuros durante gran parte de la mañana de su reencuentro con Abegondo 35 días después. El triunfo le permite volver a ganar un mes después, acechar al Atlético y resistir, de momento, la progresión de dos grandes de esta Liga como el Athletic y el Levante. El equipo de Manu Sánchez tiene cuerda para rato.

Las eventualidades presagiaban un duelo movido y de sobresaltos, y así fue. De principio a fin. Ni tres minutos de la reanudación y la grada ya celebra el primer tanto de Alba Merino de penalti. 1-0. Antes de su disparo certero, el grupo de Manu Sánchez había sido un torbellino en tierras conocidas. Una táctica muy empleada esta temporada en Abegondo que le daba de nuevo resultados. El equipo coruñés golpeaba rápido y parecía el anticipo de una mañana plácida, pero fue todo lo contrario.

El Sevilla no se vino abajo y casi de manera inmediata logró convertir el encuentro en todo lo que no le gusta al Dépor. Cero control y muchas ocasiones en las que la balanza se inclinaba a favor de las andaluzas. En una de tantas llegadas, Miriam hacía un claro penalti, Emilia Zdunek no fallaba desde los once metros.

El tanto reforzó al Sevilla. El duelo olía a rojiblanco, pero una semana más Teresa Abelleira decidió frotar la lámpara mágica y darle un vuelco al encuentro.