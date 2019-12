Ausencias de cara al gol

Tras dos en los que mostró cierta mejoría en la faceta defensiva, el Deportivo regresa a Riazor para recibir a un poderoso Zaragoza con la, otra vez, imperiosa necesidad de marcar para lograr la segunda victoria de la temporada. El gol, ese bien tan escaso que marca sobre todo a los delanteros y del que el equipo coruñés adolece. Y para este partido puede perder a dos de sus elementos ofensivos, aunque ninguno de ellos suele formar en el equipo inicial: Christian Santos y Beto da Silva.

El venezolano lleva dos tantos en su casillero particular y suele ser utilizado como revulsivo, aunque salió tres veces en el once inicial; el peruano es el único futbolista de campo que nunca fue titular y además solo participó en cinco encuentros en los que no alcanza los 50 minutos. No son protagonistas, pero su rol secundario tendría que ser importante. Como es posible que lo sea su ausencia por la falta de recambios en la zona atacante.

Novedades

"Santos sufre una lesión muscular en los isquiotibiales de su pierna izquierda", según consta en el parte médico facilitado por el club, dolencia que se produjo a última hora del entrenamiento del pasado lunes. Beto da Silva tiene molestias musculares, que lo llevaron a ejercitarse ayer al margen del grupo y a las órdenes de Fran Molano, readaptador físico del club blanquiazul.

El lado positivo para Luis César están en la presencia de Sasa Jovanovic y de Salva Ruiz, que ayer se entrenaron con el grupo tras mostrar mejoría de sus respectivas lesiones musculares, a pesar de que todavía no recibieron el alta médica, pero solo el exterior serbio completó la jornada de trabajo.

Las lesiones de Santos y de Da Silva „este no está descartado para el partido del domingo„ limitará a Luis César, aunque no es la vanguardia el lugar que pueda resultar más afectador por las posibles bajas. Ya el pasado domingo en Lugo el entrenador arousano jugó sin un delantero centro de referencia y dispone de tres hombres que se pueden desenvolver en esa zona de la vanguardia: Koné, Borja Valle y Mollejo.

El marfileño es el único que suele ser alineado en la punta, mientras que el berciano lo hizo en alguna oportunidad; sin embargo el atacante castellano está siendo utilizado en ambas bandas, cuando llegó como jugador de área. Como tal se mostró en cada uno de los partidos que disputó y pudo aparecer en la zona de peligro. De hecho es el segundo anotador del equipo blanquiazul con tres goles.

Recursos tiene César Sampedro para formar el ataque si se confirma la baja de Santos y de Da Silva, con la salvedad de que el peruano estaba empezando a disponer de minutos, más bien escasos, en los últimos tres partidos y es el único futbolista que no tuvo la oportunidad de mostrar sus dotes desde el inicio.