Dani Giménez: "No veo una hazaña salvarnos"

El Deportivo no gana desde agosto, pero para su portero titular Dani Giménez la mejoría es evidente en las últimas semanas y no ve imposible lograr una permanencia que acabaría convirtiéndose en histórica. "¿Salvarnos? No lo veo como una hazaña. Hay que mirar a los que tenemos delante y no veo imposible recortarles seis puntos. La situación es mala, no ganamos y cada semana todo se ve peor, pero nuestras posibilidades están intactas", asegura el meta, que apoya su razonamiento en el cambio de actitud, la mayor solidez de los últimos encuentros y la por ahora escondida calidad de la plantilla. "El trabajo defensivo está dando sus frutos. Corremos más y mejor. Nuestra solidaridad en la presión es espectacular. Necesitamos ganar haciendo las cosas bien. Antes cuando las cosas nos iban mal estábamos cabizbajos. En el vestuario de Almendralejo (tras la que fue su última comparecencia en la que incluso pidió que se mirase al Fabril para subir jugadores) hubo la tensión típica de que esto tiene que cambiar, de que no podíamos seguir así. Y se ha visto. Antes bajábamos los brazos y ahora no, seguimos trabajando. Arriba tenemos más calidad de lo que parece. Se lo dices alguien y nadie te cree pero nosotros sí", sentencia.

El equipo coruñés ha dado un paso fortaleciendo su entramado defensivo y ahora debe dar otro soltándose y encontrando la pausa en ataque: "Ahora nos queda estar más acertados arriba, pero llegará. Solo por calidad y trabajo. Vamos a ir a más. Tenemos que tener paciencia arriba y tomarnos un segundo para encontrar el mejor pase y el gol". Así como la mejoría atrás comenzó adelante con la presión, el paso adelante arriba puede partir desde atrás. Vasos comunicantes: "Desde atrás también tenemos que tener serenidad para sacar el balón, arriba no puede conseguir todo a partir de la inspiración o el desorden. En las contras no nos están saliendo las cosas, pero lo conseguiremls".

La primera reacción debe llegar desde dentro pero ya asoma el mercado de invierno y a nadie se le escapa que el Dépor deberá acudir a él. Dani Giménez no es reacio, pero está convencido de que ya hay materia prima en Abegondo para sacar al Dépor de este brete: "Con lo que hay se puede salir, segurísimo. Nuestro equipo no estar para estar ahí. Lo del problema mental suena a excusa pero bueno es verdad. ¿Fichar? Cualquier equipo que puedas mejorar... Estas semanas hemos crecido. Ya con el cambio de sistema hubo un cambio de mentalidad. Una victoria traerá más aire fresco que los fichajes".