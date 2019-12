Luis César: "Merecemos ganar ya"

Luis César aseguró que el Deportivo buscará mañana ante el Zaragoza el "partido redondo" que se le resiste y que le ha impedido ganar en los últimos partidos a pesar de la mejoría experimentada. El entrenador blanquiazul destacó que deben mejorar en el apartado ofensivo después de la evolución experimentada en defensa ante Alcorcón y Lugo para lograr la victoria que cree que merecen. "Hemos incorporado la eficacia en nuestra portería y nos falta añadir la eficacia en la portería contraria. Vamos a por ello, a por ese partido redondo. Creo que lo merecemos ya", indicó esta mañana después del entrenamiento en la ciudad deportiva de Abegondo. El arousano dio una lista de convocados de 20 jugadores, de la que tendrá que hacer dos descartes. Están citados todos los disponibles. Se queda fuera por lesión David Simón, Christian Santos y Salva Ruiz, que realizó parte del trabajo de esta semana con el grupo, pero que no llega tiempo. Quien sí se recupera es Sasa Jovanovic.



El técnico deportivista reconoció que no se imaginaba que su primera victoria se le iba a resistir tanto, pero insistió en que están más cerca que nunca de lograrla. "No me lo imaginaba, pero también hay jugadores que no ganaron aquí ningún partido. Los disgustos y las tristezas son compañeros de viaje de los entrenadores y hay que saber gestionarlo. Tenemos que buscar la victoria con insistencia y creo que ya toca", manifestó.también se refirió a la polémica del vídeo deen el que el centrocampista afirmaba que son "muy malos" e incapaces de ganarle a nadie. "No lo piensa, es una forma de hablar irónica", manifestó el técnico, quien defendió a su jugador. El arousano indicó que no ha hablado con él, pero señaló que el futbolista se ha "equivocado". "Todos sabemos que se ha equivocado, pero es un gladiador, con letras mayúsculas", afirmó.