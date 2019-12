La escalada no puede esperar

Después de 17 jornadas sin una victoria, el Deportivo corre el riesgo de traspasar una frontera muy peligrosa, la que marca el punto de no retorno entre pelear la permanencia y darla ya completamente por perdida. Y eso que apenas ha comenzado el mes de diciembre y queda por decidir buena parte del campeonato. A eso se ha condenado el equipo blanquiazul en la que ya es una de las peores rachas sin ganar de toda su historia. Si esta tarde (16.00 horas) ante el Zaragoza en Riazor no consigue ese triunfo que alivie su precaria situación en la tabla, establecerá un récord negativo que pondrá más cuesta arriba el futuro del equipo.

Su técnico, Luis César Sampedro, al igual que sus decaídos jugadores, buscan razones para el optimismo en medio de la dura realidad deportivista. La solidez defensiva representa el mayor avance de un conjunto necesitado ahora de los goles que le permitan enterrar la nefasta racha de resultados en la que está inmerso.

Oportunidades tuvo las suficientes ante Alcorcón y Lugo después de blindar su portería, lo que no tuvo el Deportivo fue el acierto necesario para rentabilizar sus ocasiones. Lo necesitará esta tarde ante el Zaragoza en Riazor, aunque está por ver si Luis César lo buscará mediante la misma fórmula que utilizó en el Anxo Carro en el partido de la semana pasada.

La apuesta por Aketxe en un papel mezcla de mediapunta y segundo delantero no terminó de funcionar y por ahí podrían venir algunos de los cambios que deslizó ayer el técnico. No parece que en el resto de las líneas vaya a modificar el once titular que colocó en Lugo, aunque eso conlleve permitirse el lujo de prescindir una semana más de Gaku. El japonés parecía tener opciones a lo largo de la semana por las pruebas del entrenador, que sin embargo parece que mantendrá a Peru Nolaskoain, Álex Bergantiños y Vicente Gómez como trío en el centro del campo.