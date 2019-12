Luis César: "Nos falta añadir eficacia en la portería contraria"

Luis César insiste en que el Deportivo de las últimas dos jornadas "es otro". El entrenador blanquiazul considera que la evolución defensiva mostrada ante Alcorcón y Lugo les permite aspirar con más garantías a lograr la victoria que se les resiste desde hace 17 jornadas. Ante el Zaragoza esta tarde, subrayó el técnico, buscarán el "partido redondo". "Hemos incorporado la eficacia en nuestra portería y nos falta añadir la eficacia en la contraria. Vamos a por ese partido redondo que pienso que merecemos ya. Al ver estos dos partidos que no ganamos ni hemos marcado gol, observas que no tenían que haber sucedido cosas muy distintas para marcar", reflexionó.

El entrenador deportivista subrayó que han encontrado un punto de partida para empezar a escalar posiciones en la seguridad defensiva mostrada ante Alcorcón y Lugo. "Este equipo es otro. Éramos un equipo que encajaba dos goles por partido y ahora no. Hay que continuar así y añadir lo otro, pero este equipo es otro", afirmó ayer después del entrenamiento. "Estamos aprobando la asignatura de la invulnerabilidad. No podemos presumir de nada hasta que ganemos y cuando ganemos tampoco, porque estamos en posiciones delicadas. No somos una roca defensiva, pero veo a otro equipo. Y mientras no ganemos, nadie está dispuesto a admitir ningún tipo de mejora. He insistido con ellos de eso. También son personas y si detecto una mejora, se la tengo que decir. Es mi obligación. Y si algo empeora también. Nos toca navegar en aguas complicadas porque el Dépor va de último. Estamos en un momento feo, pero estamos aclimatados", argumentó el técnico sobre su trabajo con la plantilla en una semana en la que, de no ganar, el equipo establecería la peor racha sin ganar en toda la historia del club.

Eso implica presión, aunque a juicio de Luis César ya la tenían de antes. "Tenemos presión a rebosar, pero sabemos manejarnos. Estamos con presión desde el primer día", apuntó. Esta jornada, además, los equipos de la zona baja le han añadido una pizca más al ganar sus partidos. "Los puntos del Dépor los tiene que hacer el Dépor. Era maravilloso que todos perdiesen, pero nuestros puntos llegarán a través de encajar poco y marcar goles", indicó.

El vídeo de Nolaskoain

Luis César también se refirió ayer al vídeo de Peru Nolaskoain, que definió como "irónico". "No he hablado con él tras el vídeo. Todos sabemos que se ha equivocado. Es una grabación en un contexto entre amigos, pero él es un gladiador de este equipo, con letras mayúsculas. Uno de mis guerreros", manifestó el técnico.