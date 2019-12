Mujaid: "Nosotros pensamos que vamos a sacar esto adelante"

Mujaid Sadick se quedó esta mañana literalmente "sin palabras" al recibir el premio al Jugador Estrella Galicia del mes de noviembre. El fabrilista se ha asentado en el lateral derecho del primer equipo, al que espera ayudar a salvarse. "La situación es complicada pero desde el vestuario nosotros pensamos que vamos a darle la vuelta a esta situación. Confiamos en nosotros mismos y pensamos que vamos a sacar esto adelante", afirmó esta mañana en Abegondo.

Sobre la profunda crisis institucional y deportiva del club, agravada por la dimisión del actual consejo de administración, Mujaid asegura que el vestuario trata de estar al margen para que no influya. "Nos intentamos aislar de todo esto" para pensar solo en "jugar al fútbol, que es lo que sabemos, e intentar darle la vuelta a esta situación".

El joven, que debutó en Primera a las órdenes de Seedorf, reconoció que el salto al primer equipo fue "difícil". Sobre su forma de ser, Mujaid explicó que Luisito, el entrenador del Fabril, le ayudó a centrarse. "Soy un chico travieso y me gusta bromear con mis compañeros pero en el fondo soy buen chico. Luisito es un padre para mí. Siempre me ha ayudado y me ha intentado llevar por el buen camino. Soy joven y necesito aprender. Todos cometemos errores ", añadió.