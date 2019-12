Beto da Silva: "Los milagros también se dan"

Beto da Silva habló esta mañana en rueda de prensa por primera desde su presentación en septiembre para analizar su situación personal y la del equipo. "Tengo toda la confianza en mí y en mis compañeros y sé que esto lo vamos a sacar adelante y vamos a empezar a ganar partidos porque sabemos que estamos en un club gigante", explicó el atacante, que entiende que la salvación pueda parecer ahora mismo un milagro con solo 12 puntos en 19 jornadas. "Si la gente piensa que es un milagro, los milagros también se dan y nosotros tenemos jugadores para sacarlo adelante. Psicológicamente es difícil pero sé que lo vamos a sacar porque tenemos grandes jugadores", insistió.

Nunca fue titular desde su llegada y apenas ha contado para Anquela y Luis César, pero se toma esa situación como "parte del fútbol". "Hay muchos compañeros que también son muy buenos y quizá han jugado más. Como dice el técnico, a mí me falta quizá el tema táctico de correr para atrás. Me imagino que es eso y estoy trabajando para tener más participación. He tenido conversaciones con él, me ha pedido que tácticamente debo marcar y tener un poco más de agresividad. Lo estoy trabajando día a día para poder demostrarle que lo puedo hacer igual que los demás", argumento esta mañana en Abegondo.

Beto siente "un poco de impotencia" por no haber podido ayudar más, pero "el fútbol es así y hay que saber afrontar esos momentos". "No clavo el pico. No me voy a venir abajo por algunos partidos que no participé. Hay muchos compañeros que nos les ha tocado jugar. No pueden jugar todos. Cuando me toque jugar, voy a dar el máximo", prometió el peruano, que no se plantea una salida del Dépor para buscar más minutos fuera: "Estoy muy feliz en el Dépor, muy contento. Sé que estoy en una liga muy competitiva y estoy en un gran club. No quiero irme, quiero quedarme porque sé dónde estoy y sé dónde estoy jugando".