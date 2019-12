Paso al frente de Cebrián y Vidal

Juan Carlos Rodríguez Cebrián y Fernando Vidal son los dos primeros nombres que suenan para encabezar un equipo de trabajo que sustituya al consejo de administración que preside Paco Zas y que el próximo 14 de enero cesará en sus funciones, según anunció la semana pasada.

Esa es la fecha que anunció el equipo directivo para celebrar la Junta Extraordinaria de accionistas en la que se procederá al relevo al frente del club blanquiazul, 13 de enero, en primera convocatoria y día 14, martes, en segunda convocatoria.

Vidal y Cebrián fueron vistos juntos en los últimos días, nada anormal dada la relación que existe entre ambos; y nada anormal cuando el segundo reconoció que apoyaba al primero en la junta en la que salió elegido presidente Paco Zas en mayo pasado. Sin embargo, diversas fuentes dicen que ambos están estudiando montar un equipo que se haga responsable del club tras la marcha de Zas, con un consejo en el que Vidal sería vicepresidente, el segundo de a bordo, y Rodríguez Cebrián, la cabeza visible.

Ya en 2013 Fernando Vidal convenció a Tino Fernández para presentar una candidatura común que sustituyese a Augusto César Lendoiro, con Fernández Pico de máximo responsable y él al mando del área deportiva, pero a los tres años, en octubre de 2017, Vidal decidió desligar su relación directiva con la del entonces presidente y compañero en el inicio de la travesía al frente de la nave blanquiazul. Tras la renuncia de Tino Fernández, en abril pasado, Fernando Vidal optó a sucederlo, pero se vio superado por Paco Zas en la junta extraordinaria. Ahora de nuevo piensa en dar un paso delante pero otra vez en segundo plano dejándole el protagonismo a Rodríguez Cebrián.

Nada oficial

El pasado martes el propio Fernando Vidal respondió a un periodista de LA OPINIÓN que no tenía nada que comentar con respecto a su posible candidatura, ese mismo día fue visto en un conocido restaurante en Oleiros con Rodríguez Cebrián. Una reunión que podría no tener mayor trascendencia, si no fuese que hay otros nombres que se ligan a los de ambos y todos relacionados con el Deportivo, entre ellos los de Augusto César Lendoiro, Jesús Martínez Loira y Augusto César Marcos.

Falta un mes aún para que se produzca el relevo en el consejo de administración, y todavía está pendiente la Junta Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el próximo martes día 17, y fue hoy cuando se conoció la fecha de la Junta Extraordinaria, para la que falta un mes. No hay, por lo tanto, un reconocimiento oficial de ninguno de los dos „Fernando Vidal y Juan Carlos Rodríguez Cebrián„, porque disponen de tiempo y no es necesario, además, presentar ninguna candidatura, por cuanto que no se trata de unas elecciones, tal como se entiende en el entorno político.

Estas reuniones significan que la marcha de Paco Zas y sus compañeros del consejo, provoca una reacción para no dejar al club sin cabeza, e incluso motivó que excandidatos y exdirigentes, casos de Jesús Martínez Loira y Augusto César Lendoiro, se hayan posicionado ante los comicios del próximo enero. Ambos coincidieron en el club en la era Lendoiro y ambos mantienen una línea de apoyo común.

Pendiente de que haya algún deportivista que decida dar el primer paso para postularse como futuro presidente, los dos primeros nombres surgieron esta semana y se movieron con celeridad; pero puede haber más movimientos para dar una respuesta a esa parte del deportivismo que desea finalizar con la crispación social existente y acabe con las rencillas entres blanquiazules. Movimientos de personas ajenas a consejos de administración anteriores y que intenten partir de cero.