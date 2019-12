Lendoiro propone formar una "junta de salvación" con seis consejeros

Augusto César Lendoiro propone la formación urgente de una "junta de salvación" para tomar inmediatamente las riendas del Deportivo, ya desde la asamblea del próximo martes, sin tener que esperar a la junta extraordinaria del 14 de enero porque sería "tardísimo". Ese "gobierno de concentración" que relevaría al equipo liderado por Paco Zas estaría formado por seis miembros, según detalló el expresidente en Radio Marca: un representante de Abanca, bien "el presidente [Juan Carlos Escotet] o la persona que creyese oportuna"; "Constantino Fernández, el máximo o uno de los dos máximos accionistas, o la persona que él designase"; Hijos de Rivera, por medio de "Iñaki Rivera o alguna persona que marcase esa pauta"; "Fernando Vidal, porque fue la alternativa al presidente saliente"; "el presidente de la Federación de Peñas [Luis Martínez]; "y por supuesto que yo no me puedo escapar de eso si quieren contar conmigo", añadió Lendoiro al enumerar a "los seis magníficos, no sé si esa es la palabra, que podrían ser salvadores del deportivismo y del Deportivo en una situación superlímite". "Ante situaciones límite hay que tomar decisiones límite".

En un momento así "todo el mundo tiene que empujar y brindarse para ayudar": "Yo estaría y estoy para salvar la situación actual de la forma que sea en ese caso de junta de salvación. Me da lo mismo ser consejero de a pie, que ser presidente o ser lo que quieran los demás, pero que todos juguemos antes de pinchar el balón". Entiende el expresidente que ya sería posible formar el nuevo equipo de gobierno el próximo martes: "Se podría tomar el acuerdo en esa junta casi por unanimidad y que estas seis personas salieran como consejeros por un tiempo determinado, no sé si seis meses o lo que fuese necesario para salvar una situación caótica".