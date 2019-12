El "milagro" pasa por Ponferrada

Algo realmente extraordinario, casi un milagro necesita el Deportivo para acabar alcanzando los 48 o 50 puntos que suelen bastar para evitar el descenso a Segunda B. Está en manos de los jugadores, que se ven capaces de protagonizar una asombrosa reacción en los 21 encuentros que faltan, empezando por el de mañana en Ponferrada. "Los milagros también se dan", afirmó ayer Beto da Silva, consciente de la delicadísima situación en la que está el Dépor, pero a la vez convencido de que entre todos lograrán reaccionar para evitar una de las últimas cuatro plazas, ahora mismo la única meta por la que peleará el equipo coruñés en los meses que quedan de competición.

Ganar ha pasado de ser un objetivo a convertirse en una auténtica obsesión para el Deportivo, sin nada que celebrar desde el triunfo en la jornada inaugural frente al Oviedo. Dieciocho partidos después, el conjunto de Luis César visitará El Toralín nuevamente con la obligación no solo de puntuar sino de sumar los tres puntos. Tal es su déficit clasificatorio, que ya no le vale con empatar, aunque sea fuera de casa. Solo si es capaz de enlazar victorias podrá aspirar a abandonar los puestos de descenso, un listón ahora a ocho puntos de distancia.

Christian, pendiente del alta

Gaku Shibasaki y Borja Valle apuntaban al once para Ponferrada, pero ambos son baja por sendas lesiones musculares. Sin David Simón, también lesionado, y con Christian Santos entrenando con el grupo pendiente del alta médica, Luis César tiene casi los justos para completar la convocatoria.

Beto da Silva, que nunca fue titular con el Dépor, tiene opciones de asomar la cabeza en la alineación, aunque "depende del míster". "Ilusión tengo siempre", dijo ayer el peruano en Abegondo en su primera rueda de prensa desde su presentación de blanquiazul el 3 de septiembre.

"Tengo toda la confianza en mí y en mis compañeros y sé que esto lo vamos a sacar adelante y vamos a empezar a ganar partidos porque sabemos que estamos en un club gigante", explicó el atacante, que entiende que la salvación pueda parecer ahora mismo un milagro con solo 12 puntos en 19 jornadas. "Si la gente piensa que es un milagro, los milagros también se dan y nosotros tenemos jugadores para sacarlo adelante. Psicológicamente es difícil pero sé que lo vamos a sacar porque tenemos grandes jugadores", insistió antes de la sesión matinal de ayer.

Nunca fue titular desde su llegada y apenas ha contado para Anquela y Luis César, pero se toma esa situación como "parte del fútbol". "Hay muchos compañeros que también son muy buenos y quizá han jugado más. Como dice el técnico, a mí me falta quizá el tema táctico de correr para atrás. Me imagino que es eso y estoy trabajando para tener más participación. He tenido conversaciones con él, me ha pedido que tácticamente debo marcar y tener un poco más de agresividad. Lo estoy trabajando día a día para poder demostrarle que lo puedo hacer igual que los demás", añadió Beto.

El peruano quiere seguir

El peruano siente "un poco de impotencia" por no haber podido ayudar más, pero "el fútbol es así y hay que saber afrontar esos momentos". "No clavo el pico. No me voy a venir abajo por algunos partidos que no participé. Hay muchos compañeros que nos les ha tocado jugar. No pueden jugar todos. Cuando me toque jugar, voy a dar el máximo", prometió el delantero, que no se plantea una salida de A Coruña para buscar más minutos fuera: "Estoy muy feliz en el Dépor, muy contento. Sé que estoy en una liga muy competitiva y estoy en un gran club. No quiero irme, quiero quedarme porque sé dónde estoy y sé dónde estoy jugando".