El Dépor Abanca busca en Madrid volver a ganar como visitante

El Deportivo Abanca acude este mediodía a San Sebastián de los Reyes (12.00 horas) para tratar de superar los resultados de las tres últimas salidas, que cuentan por derrotas „Atlético, Barcelona y Levante„ ante tres de los más grandes equipos de la competición española. En esta oportunidad las blanquiazules visitan al Madrid CFF, uno de los equipos de la zona baja de la tabla, pero que juega en hierba artificial, un hándicap para las coruñesas, aunque su entrenador, Manu Sánchez, diga que no sirva de disculpa: "No tenemos el hábito ni de jugar ni de entrenar en campo artificial. Hay cosas que condicionan del juego, el ritmo, el bote del balón es totalmente diferente. Pero no debería ser una excusa". De hecho, en esta misma superficie, el cuadro blanquiazul logró derrotar al Betis en Sevilla.

El técnico deportivista tiene las bajas de Miriam Ríos, Patri Díaz y Silvia Mérida. Viajó a Madrid con la información del amistoso disputado el pasado verano en Astorga, donde las madrileñas se impusieron por 0-2 en uno de los primeros encuentros de preparación de la pretemporada y con el equipo blanquiazul aún sin conformar.