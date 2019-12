"No me planteo dimitir, creo que no es lo correcto"

Luis César Sampedro admitió que la situación actual del Deportivo es "crítica", pero aseguró que no se le pasa por la cabeza arrojar la toalla o dimitir. En lugar de eso, el entrenador blanquiazul, sin ninguna victoria después de diez partidos en el banquillo, aseguró que debe seguir buscando soluciones. "Estamos en una situación crítica y límite. Tenemos que seguir dándole una vuelta a todo porque no va. Hay que buscar una evolución porque no somos capaces de ponernos por delante nunca", reflexionó el técnico tras el encuentro ante la Ponferradina.

Luis César, a pesar de los números y de la delicada situación del equipo a un partido de que finalice la primera vuelta, aseguró que no entra sus planes abandonar el banquillo. "No me planteo dimitir, no es lo correcto. Entiendo que cuando las cosas van mal se tiende a individualizar la hecatombe en la figura del entrenador, es lógico, pero no me planteo dimitir porque creo que podemos girarlo", manifestó el entrenador deportivista.

El técnico también apuntó que el equipo está lastrado por las jornadas sin ganar y los malos resultados. "Estamos todos desconsolados", destacó. "El vestuario está mal porque quiere salir de esta espiral. Lo que tenemos que centrarnos es en tratar de ver la luz con una victoria", añadió.

En ese sentido, trató de ponerse en el lugar de la afición. "Estamos sufriendo todos los que queremos al Deportivo. Los jugadores están sufriendo también. Entiendo al deportivismo porque es un momento durísimo y crítico. Entiendo perfectamente el dolor de los nuestros", señaló.