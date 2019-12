Un abismo de nueve puntos

Un punto más lejos de la permanencia está el Deportivo tras su derrota del sábado en Ponferrada y los resultados de sus rivales directos por el objetivo de la salvación, ahora a nueve puntos de distancia. El Málaga, que empató sin goles en su visita a Almendralejo; el Oviedo, que cayó en casa ante el Cádiz (0-2); y el Lugo, que perdió en el Anxo Carro frente al Sporting (1-2), son los que marcan actualmente la frontera con la zona de permanencia, los tres con 21 puntos, nueve más que el Deportivo. El conjunto blanquiazul está a tres victorias de salir de los puestos de condena, una diferencia inmensa para un equipo que solo ha sido capaz de ganar un encuentro en todo el campeonato. El viernes, a las 21.00 horas, cerrará la primera vuelta en Riazor frente al Tenerife, un rival directo que con 19 puntos también está en descenso.

Siempre a remolque. Lo peor para el Deportivo no es ya la abismal diferencia con la salvación, cada vez mayor, sino la sensación de que este equipo no es capaz de ganarle a nadie. El pasado sábado fue la Ponferradina la que sonrojó al conjunto coruñés, cuyo rendimiento fue lamentable y vergonzoso, tanto a nivel colectivo como individual. Un cadáver arrastrándose por el campo para recoger más papeletas para el descenso. Solo un milagro salvará a este Dépor tan vulgar que no es capaz de ponerse por delante en el marcador y baja los brazos cada vez que encaja el primer golpe. Siempre a remolque para acabar estrellándose semana tras semana.

34 goles en contra, más que en todo el pasado campeonato. Otros dos tantos encajó Dani Giménez en El Toralín para elevar la sangría de goles recibidos. La pasada temporada al meta gallego solo lo batieron 32 veces en las 42 jornadas del campeonato regular. Este curso ya lamentó 34 dianas en 20 compromisos, casi dos de media por encuentro. Solo cuatro veces ha logrado el Dépor mantener su puerta a cero, en los empates sin goles ante Cádiz, Almería, Alcorcón y Lugo.

Sin plan para atacar ni para defender. Los problemas del equipo para acercarse al área rival volvieron a quedar de manifiesto en El Toralín. Ni marcó, ni tan siquiera fue capaz de generar peligro. El gol de cabeza de Mollejo anulado luego por el VAR por fuera de juego fue prácticamente la única oportunidad clara en todo el encuentro. La Ponferradina tuvo siempre el control, sobre todo en una primera parte en la que pasó por encima del Deportivo, de nuevo muy blando en la fase defensiva. Desordenado, no supo juntarse para frenar los ataques combinativos del rival, ni tampoco fue efectivo para alejar el peligro cuando los bercianos recurrieron al fútbol directo en busca de segundas jugadas. El repliegue fue muy lento y poco contundente, permitiendo contraataques como en la acción del 2-0.

Errores individuales infantiles. Ni cuatro pases seguidos fue capaz de enlazar el equipo coruñés, cuyos jugadores cometieron errores impropios del fútbol profesional, como el de Lampropoulos en la jugada del 2-0. El griego es solo un ejemplo, porque la realidad es que todos sin excepción están rindiendo muy por debajo del nivel que se les presuponía cuando empezó la temporada. La confianza en uno mismo y en el de al lado es cero.

Ni fútbol, ni tampoco alma. Solo con corazón es imposible salvarse, pero al Dépor le está faltando alma para tratar de maquillar sus carencias futbolísticas a base de coraje, empuje y amor propio. En El Toralín casi todas las disputas las ganaron los jugadores de la Ponferradina, con un nivel competitivo muy superior al del equipo coruñés.

Peor con Luis César que con Anquela. Diez partidos dirigió cada uno y el balance del arousano empeora el pobre registro de su antecesor. Con el gallego el Dépor sumó cuatro puntos de 30, la mitad que con el andaluz en el mismo número de encuentros.