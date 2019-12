Luis César: "Los chicos están martirizados y eso no es bueno"

El entrenador del Deportivo, Luis César Sampedro, concibe la eliminatoria de la Copa del Rey que afrontará este martes ante el Illueca como una oportunidad para que su equipo rompa la inercia negativa que le ha llevado al último puesto de LaLiga SmartBank.

"Nosotros tenemos un partido de Copa del Rey y necesitamos hacer un buen partido. Necesitamos ganar. Lo que más necesitan nuestros jugadores es vencer y pasar esta eliminatoria. Todos sabemos que hay sorpresas siempre y en 90 minutos la superioridad futbolística es más reducida que en 180. Vamos allí a conseguir esa victoria", comentó.

El técnico indicó en rueda de prensa que después de haber enlazado diecinueve partidos sin ganar, diez de ellos con él en el banquillo, lo que "más" necesita el equipo es "un triunfo", que es lo que "más confianza" puede insuflarles.

"Las victorias son como ese colchón mullido que te acuestas en él y te sientes a gusto. Los chicos están martirizados y eso no es bueno porque te lleva a la zozobra permanente y a dudar hasta del que pinta el campo. Queremos hablar poco y que los chicos se encuentren con una victoria y vean que se encendió una llama que puede ser el inicio de algo importante para la Liga", dijo.

Luis César analizó a su rival copero, el Illueca, octavo en el grupo 17 de Tercera División con siete victorias, nueve empates y una sola derrota en diecisiete partidos, la que sufrió en la tercera jornada (2-3 ante el Teruel).

"Es un equipo que alterna estilos, que le gusta jugar en campo propio por momentos, que juega con gente abierta y en cuando al terreno de juego no nos parece que sea un campo pequeño. No es Riazor, pero no es pequeño. Vimos un par de vídeos de ellos y hay que respetarles", advirtió.

El preparador deportivista también explicó por qué inicialmente el Deportivo convocó a Peru Nolaskoain para el partido de Illueca y posteriormente cambió de idea y citó a Vicente Gómez.

"Peru tiene unas molestias en el pubis y pensábamos que iban a remitir, que era una cosa leve. Seguimos pensando que es leve e hicimos la convocatoria porque el otro día Vicente también tuvo un problemilla en la segunda parte en Ponferrada. Hicimos la convocatoria y después tuvo una conversación con el médico y él nos recomendaba que lo mejor era que se quedase", precisó.