Los goles de Longo y Koné le dan el primer triunfo al Dépor en cuatro meses ante un Tercera

Una racha tan interminable no iba a acabar sin sufrimiento, a pesar de que enfrente estuviera un Tercera. El Dépor lo pasó mal, incluso temió que el 1-0 subiese al marcador, pero el tanto fue anulado, y finalmente en los diez minutos resolvió un trámite ante el Illueca que era mucho más que eso y que se le había atragantado. Los goles de Aketxe y Longo en un abrir y cerrar de ojos echaron el telón a una eliminatoria de Copa que no se le podía escapar a los coruñeses. Es innegable que al Dépor le estorba esta competición en su situación actual, pero no podía desperdiciar ninguna oportunidad de volver a ganar. Lo necesitaba. Y lo consiguió cuatro meses después y en la Copa del Rey. El viernes le espera la Liga.

El Dépor empezó el duelo con las ideas claras intentando mover y desgastar a su rival, pero no fue capaz de encontrar las fisuras de un Illueca muy entero e incluso crecido. Beto da Silva pudo romper el duelo en los primeros minutos y no lo consiguió y poco a poco los hombres de Luis César se fueron diluyendo. Lo pasaron mal. El equipo aragonés apretó, también en el inicio de la segunda parte. Hasta el local Daniel Suárez mandó el balón al fondo de la red. No subió al marcador el tanto. Los cambios dieron aire al Dépor, sobre todo, Mollejo que disfrutó de ocasiones. Finalmente, dos de los hombres de refresco hicieron los goles en los instantes finales: Longo de penalti y Koné en una jugada con una gran definición. El Dépor ha demostrado que no se le había olvidado ganar, ahora tiene que repetirlo muchas veces. Por algo se empieza.