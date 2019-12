Una junta en medio de la marejada

La asamblea del Deportivo se celebrará esta tarde en segunda convocatoria después de que ayer, como era previsible, no se alcanzara el quorum necesario entre los accionistas. Las cuentas del pasado ejercicio, además del presupuesto para esta temporada, serán sometidos hoy a votación en una junta marcada por la renuncia reciente del actual presidente, Paco Zas, y de todo su consejo de administración y los movimientos que se están produciendo estos días para sucederle.

A menos de un mes de la asamblea en la que se elegirá a la nueva directiva, los socios del club están convocados a partir de las siete de la tarde para someter a su escrutinio el breve mandato de Paco Zas, marcado por la grave crisis deportiva que atraviesa el equipo. La atención, además de en las votaciones, estará puesta en el papel de los que en los últimos días se han movido de una manera u otra para conformar una alternativa al actual consejo.

Fernando Vidal y Juan Carlos Rodríguez Cebrián todavía no han dado forma definitiva a una posible candidatura conjunta que tome el testigo de Paco Zas y su consejo, mientras que el expresidente Augusto César Lendoiro insistió ayer en su propuesta de un directiva de consenso que dirija la entidad hasta el final de la temporada y el candidato en las pasadas elecciones Jesús Martínez Loira reclamó que esta misma tarde se produzca ya el relevo en la presidencia.

"Si queremos conseguir algo, y algo de futuro, sinceramente creo que pasa por la unión de todos y que todos estemos dispuestos a ocupar el puesto que sea", manifestó ayer Augusto César Lendoiro, que acudió a Palexco en la primera convocatoria de la junta. El expresidente, sin embargo, reconoció que "nadie" se había dirigido a él para negociar una posible directiva de concentración. "Nadie se dirigió a mí a pesar de que con algunos de ellos tengo una relación cordial. Hay gente que me ha querido meter en la cárcel, pero yo esas cosas las antepongo porque es mucho más lo que une al deportivismo. En ese aspecto, yo no tengo ningún inconveniente en hablar con el señor Fernández (Tino) ni con el señor Vidal (Fernando) ni por supuesto con el presidente de las peñas o con Estrella Galicia o Abanca", añadió.

El que fuera candidato a la presidencia en las elecciones del pasado mes de mayo, Jesús Martínez Loira, reclamó que en la junta de accionistas de esta tarde se adopten ya las medidas necesarias para elegir un nuevo consejo. "El deportivismo necesita ya, ahora, sin más dilación, decisiones valientes y un revulsivo que a corto plazo nos devuelva la ilusión y la esperanza", indicó ayer a través de un comunicado.

En un sentido parecido se pronunció también Augusto César Lendoiro. "Para qué vamos a hacer más herida. La pena es que no se aproveche el día de mañana (por hoy) para verdaderamente cambiar radicalmente el consejo y no esperar a dentro de un mes porque es muy probable que sea demasiado tarde. Si ya es difícil ahora, si dejamos pasar un mes la cosa puede ser verdaderamente caótica. Si mañana hay alguien que quiere tomar esa decisión es facilísimo, entiendo yo, porque el actual consejo ha dimitido. No va a poner ningún tipo de trabas. La cuestión es presentar un nuevo consejo y que la gente lo acepte", indicó el expresidente.