Sigue en directo el Illueca-Deportivo

DESCANSO. El Dépor no consigue que se mueva el marcador en el Papa Luna de Illueca. Mucha posesión para los coruñeses, pero escasas oportunidades de gol. No demuestra la teórica superioridad que tiene sobre un equipo de Tercera.



MINUTO 37. El Dépor no es capaz de meterle mano al Illueca y el equipo aragonés se viene arriba, casi marca. Escolar y Morales estuvieron a punto de lograr, Montero lo evitó. Sufre el conjunto blanquiazul.



MINUTO 30. No se mueve el marcador en el Papa Luna. El Dépor lo intenta, no le sobran ocasiones de gol, precisamente, y el Illueca se estira.



MINUTO 20. El Dépor apuesta por tocar y tocar y por la paciencia. No es un torrente el equipo blanquiazul, busca desgastar y erosionar al Illueca, que se afana en el repliegue y en tapar todos los huecos.



MINUTO 10. Duelo que domina el Dépor con un par de oportunidades, una de Somma y otra más clara de Beto da Silva. El Illueca resiste.



MINUTO 1. Arranca el partido en el Papa Luna, rueda el balón en el Illueca-Deportivo.



18.55 horas. El Dépor apura el calentamiento.





Con los movimientos en torno al consejo de administración, puede ser uno de los últimos partidos deen el banquillo del. Apuesta continuista del arousano incluso en la, aunque queda la duda de si se apostará esta vez por el 4-2-3-1.Finalmentees la única apuesta de la cantera en el once.esperan su oportunidad en el banquillo.Luis César no rota en exceso, aunque sí presenta siete novedades.Ganar, aunque sea a un. Es el único objetivo con el que elafronta esta tarde su debut copero en Illueca, dondedará minutos a los menos habituales, y a algunos fabrilistas, en busca de una victoria necesaria por lo que significa a nivel psicológico. No arreglará nada del desastre de temporada que lleva el equipo coruñés, pero sí servirá para que los jugadores oxigenen sus cabezas demostrándose a sí mismos que ganar no es imposible. Después de 19 partidos sin conocer la victoria en el campeonato de, cualquier empujón anímico es bienvenido. Todo lo que no sea seguir adelante en el torneo delserá un nuevo fracaso, otro más, en esta pésima campaña tan accidentada dentro y fuera del campo.Varios de los integrantes de la actual plantilla aún no habían fichado por elel pasado 18 de agosto, cuando el equipo entonces dirigido pordebutaba con triunfo enante el(3-2). Fue el primero y el único. Después, solo decepciones. Cuatro meses han pasado desde el estreno, todo un mundo para un equipo que partía con la meta del ascenso y ahora tiene pie y medio enLaes inoportuna porque llega en el peor momento de la temporada a todos los niveles, pero servirá para ver en acción a algunos jugadores con escaso o ningún protagonismo, como el portero, que aún no debutó, o, quien todavía no fue titular desde su fichaje por elEl, por su parte, se toma el encuentro como una gran fiesta que quiere prolongar apeando a todo un campeón dey dos veces campeón de. Las eliminatorias a partido único suelen igualar las fuerzas entre equipos de diferente categoría, y más teniendo en cuenta las dinámicas tan opuestas. Los desolo perdieron un encuentro en toda la temporada eny llevan quince jornadas consecutivas sin perder. Morales, que lleva nueve goles, es su pichichi.