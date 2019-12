Zas: "Asumo mi responsabilidad con todo el dolor del alma"

El ambiente de crispación, con insultos, gritos, cánticos e interrupciones constantes, marcó el desarrollo de una junta de accionistas del Dépor muy tensa en la que Paco Zas fue el objetivo de la mayoría de los abucheos, parte de los cuales tuvieron también como destinatario al expresidente Tino Fernández, quien no asistió a la asamblea. Zas reconoció que para él resultó "durísimo" tener que escuchar unas críticas tan airadas y recordó las "amenazas, escraches e insultos" que ha venido soportando en los últimos meses. Además, tendió la mano a su sucesor, "sea Fernando Vidal u otro, para remar todos juntos hacia adelante" y se responsabilizó de "esta situación tan desastrosa". "Asumo mi responsabilidad con todo el dolor del alma", afirmó en su primera intervención.

El presidente saliente justificó su decisión de aguantar en funciones hasta la junta extraordinaria del 14 de enero por dos motivos: el primero, "los plazos legales", porque "hay un proceso legal que tenemos que cumplir"; y en segundo lugar, por la incertidumbre sobre si habrá más aspirantes que Fernando Vidal, ya que entiende Zas que "sería antidemocrático no permitir que cualquier otro candidato se presente". "Es posible que haya algún otro candidato. No lo sabemos", zanjó. De momento, Vidal tiene "las puertas abiertas" para poder abordar desde ya temas que no puedan esperar al 14 de enero,sobre todo relativos a las entradas y salidas en el mercado invernal.

Varios accionistas, entre ellos Germán Rodríguez Conchado, ex asesor jurídico del club, solicitaron que se incluyera en el orden del día el cese del consejo para proceder al nombramiento de uno nuevo en ese mismo acto. La negativa a esa petición derivó en una acalorada discusión entre el propio Conchado y Óscar Rama, el actual asesor jurídico del Deportivo, quien defendió que cuestiones técnicas impedían "materialmente llevar a cabo la votación y el recuento" en ese mismo acto al tener que nombrar a los nuevos consejeros "de forma individualizada, como exige la ley". Porlo tanto, ese "planteamiento" de Conchado dejaría el club"sin órgano de gobierno, en situación de acefalia". Fue uno de los momentos más tensos de una junta que despertó una enorme expectación, con 472 accionistas presentes en Palexco,entre ellos el expresidente Augusto César Lendoiro.

Zas contestó varias de las preguntasque le formularon los once accionistas que subieron al estrado, pero prefirió no abordar algunas de las cuestiones que le plantearon, por ejemplo sobre la figura del director deportivo, Carmelo del Pozo. Una vez finalizada la junta, Zas prometió facilitar una transición tranquila y trabajar conjuntamente en las operaciones del mercado invernal, tanto con Vidal como con cualquier otro candidato que pueda surgir: "Hasta el 14 de enero tengo la firma del Deportivo y tengo que ser muy responsable con lo que pueda hacer y velar para que todo lo que se haga, sea propuesto por Vidal u otro candidato, beneficie al Deportivo". En ese sentido, previamente Zas anunció a los accionistas del Deportivo su intención de seguir gobernando y dirigiendo el club "hasta el instante en el que entreguemos el testigo a los que vengan". "No nos podemos permitir bloquear la entidad", argumentó.

El dirigente mostró su esperanza en que el Dépor remonte. "No nos enterremos antes de tiempo y volvamos a demostrar que, como ya pasó varias veces en nuestra historia, somos capaces de sobreponernos en momentos críticos y volver con más fuerza", afirmó Zas, que también hizo autocrítica: "Asumimos y asumo mi responsabilidad con todo el dolor del alma. Hemos puesto todo nuestro interés y trabajo al servicio del club, pero en el fútbol se juzga por lo que pasa en el verde.Si con este paso al lado conseguimos que el equipo pueda trabajar tranquilo y la próxima directiva cuente con el apoyo generalizado, habremos acertado".

El todavía presidente del Deportivo defendió su gestión en el apartado económico porque, a su juicio, el club "como empresa no tiene problema para seguir compitiendo". 2Las cuestiones económicas y financieras están claras, auditadas y espero que aprobadas", afirmó antes de las votaciones. Sobre la delicadísima situación deportiva, insistió en que tiene esperanzas de que el equipo se acabe salvando: "El resultado del trabajo no es el deseado, pero hay que creer que esta situación se puede revertir. El equipo tiene en sus botas la salida a la peor racha deportiva de su historia. De los movimientos de salidas y entradas, y de la capacidad de ese grupo de trabajo definitivo de aquí a mayo, depende en buena medida nuestro futuro".

"La realidad dura y dolorosa es que el equipo va último. Ahora es nuestra responsabilidad articular el relevo. Hay que dejar de hablar de culpables y de persecuciones. Esta institución necesita estabilidad, tranquilidad, apoyo unánime e incondicional, y soluciones constructivas. Lo va a necesitar el consejo que esté al frente", recomendó Paco Zas.