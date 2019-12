El Deportivo evita el ridículo

Una vez más, y ya son demasiadas, el Deportivo volvió a dejar una sensación preocupante, de incapacidad absoluta. Más si cabe, con el equipo atrapado en su peor racha histórica, por haberse visto minimizado por el Illueca, un rival de Tercera al que solo pudo doblegar en el tramo final sin haberlo merecido. Longo hizo respirar tranquilo al deportivismo tras varios momentos críticos „gol anulado por fuera de juego incluido„ y Koné aseguró el pase de ronda ante un digno contrincante capaz de mostrar las vergüenzas del bloque coruñés y que cayó a la lona tras verse cerca de hacer historia.

Confianza. Sobre ese término tan manido en la historia reciente del Dépor, que sirve como mampara de las enormes carencias futbolísticas de un plantel desnortado, construyó su discurso Luis César para otorgarle un papel central al encuentro. Porque para el técnico vilagarciano esa confianza solo podía llegar con una victoria, fuese quien fuese el rival. El Illueca vislumbró la oportunidad de convertir un día festivo en una gesta y trató de buscar, volcado en el juego directo, las debilidades del cuadro coruñés, que mostró menos novedades de las que serían habituales ante un rival de esta categoría. Coger confianza... O más bien la desconfianza y el miedo a un golpe definitivo solo dejó margen a que debutase Koke y partiesen de inicio, como novedades, Montero, Gandoy „de los tres fabrilistas convocados„, Santos y Beto da Silva.

Lejos de ser una empresa fácil, la sobriedad de un rival que armó un sobrio entramado defensivo fue agobiando a un Deportivo que una vez más no supo leer el partido. El colectivo anfitrión simplificó su juego: evitó riesgos y jugó lo más directo posible, con Morales como referencia. Al Dépor se le atragantó este escenario; se vislumbraron dudas en las ayudas y se obcecó en amasar el balón y en jugar en horizontal. En esta propuesta errada por el campo, por la presión y por el rival, Aketxe y Beto da Silva fueron los únicos capaces de dar algo de profundidad a un ataque incomprensiblemente minimizado. El mal inicio pudo tornarse en drama a los diez minutos. El Illueca tuvo una doble ocasión en una acción a balón parado tras una primera parada de Koke y se salvó del ridículo con un despeje sobre la línea de gol.

La ocasión afianzó el plan del conjunto dirigido por Javier Romero, que pudo contemplar la debilidad de un Deportivo sin alma. Desesperado, Luis César insistió en acortar las transiciones, pero no hubo mejoría. El equipo herculino tuvo que luchar para sacarse de encima a un Illueca que solo se vio en riesgo en una acción del desesperado Jovanovic -cayó tres veces en fuera de juego en veinte minutos-. El extremo serbio llegó a driblar al meta Mario, pero se quedó sin ángulo y no consiguió finalizar la jugada. La seguridad del Illueca contrastó con la descomposición de un Deportivo plagado de dudas en las segundas jugadas. El cómputo del despropósito al descanso no dejaba dudas: cero tiros a puerta por dos de un oponente llevado en volandas su afición, que empezó a entonar el "sí se puede".

Fue incapaz Luis César de reanimar a sus pupilos en el descanso. El Deportivo no solo no mejoró sino que fue sumando errores infantiles en defensa. Gandoy respondió con un lanzamiento alto a las llegadas del bregador Morales y de Gimeno. Como ocurriera en el primer periodo, el equipo coruñés cedió ante el empuje locatario y volvió a acercarse al desastre. El Papa Luna volvió a empujar para noquear a un Dépor que se quedó paralizado con el tanto de Suárez, anulado, por suerte, por fuera de juego. Volver a ver de cerca el vacío tampoco hizo reaccionar a unos jugadores desconectados.

La suerte y el colegiado se aliaron con la escuadra coruñesa, que pudo seguir jugando con diez pese a merecer Jovanovic la segunda amarilla por una clara infracción en el centro del campo. Fue su última acción antes de dejar su puesto a Mollejo, al que acompañó como Longo como revulsivo. El eléctrico jugador manchego firmó el primer lanzamiento entre los tres palos en el minuto 66. No tuvo mayores consecuencias. El desgaste físico lastró el buen hacer de un Illueca que fue perdiendo metros según el Dépor fortalecía la vanguardia con la entrada de Koné. Jugando a ráfagas, Santos, Longo y Koné se acercaron a un gol que por no llegar hizo aumentar la ansiedad. Se acercaba al momento crítico el Deportivo, a quedarse sin margen de maniobra si cometía un error, y, sin merecerlo, se encontró -porque no se puede decir de otra forma- con un penalti por mano tras un centro de Mollejo. Longo asumió la responsabilidad y ejecutó a la derecha de Mario. La potencia del disparo venció a la estirada del meta local. El tanto hizo trizas el sueño del Illueca y en la siguiente jugada Koné aseguró la victoria. Visto y no visto. No consiguió hacer más el cuadro de Javier Romero, pero el ariete marfileño ensució una tarde que pudo acabar en tragedia con una expulsión por doble amonestación en el 92.