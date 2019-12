Luis César: "Si yo me tengo que ir, me alegro de que venga Fernando Vázquez"

Luis César prepara el compromiso de mañana contra el Tenerife con la incertidumbre de no saber si será su último encuentro al frente del Deportivo. "No sé si será mi ultimo partido, si lo supiera no tendría problema en decirlo. Será lo que tenga que ser. Lo que tengo es que ocuparme de que el equipo gane mañana. Trato de ser digno y esforzado", explicó el arousano, al tanto de que Fernando Vázquez es el elegido del candidato a la presidencia Fernando Vidal para hacerse cargo del equipo. "Es amigo mío y no tengo por qué decir públicamente si hablo o no con Fernando (Vázquez). Leo que puede venir y si yo me tengo que ir me alegro de que venga Fernando porque es mi amigo. Si tengo que irme, me alegro mucho por Fernando Vázquez", recalcó.

El actual técnico del Deportivo trató de aparentar normalidad pero para él es un papelón la situación actual, también por su posición de debilidad ante los futbolistas. "Los jugadores quieren ganar y marchase con una victoria. Están comprometidos e implicados. El fútbol no es un mundo idílico, es doloroso", argumentó esta mañana en Abegondo.

Luis César entendería un despido después de no haber sido capaz de que el Deportivo remontara. "Entiendo todo. Viene nuevo consejo. Si viene Fernando Vidal es un hombre de pedigrí y va a hacer todo por solucionar los problemas del Deportivo si finalmente es el nuevo presidente", aseguró el entrenador gallego, que tiene a todos disponibles salvo David Simón, Gaku Shibasaki y el sancionado Michele Somma. Mañana toda la plantilla, más los fabrilistas Mujaid y Gandoy, completará una última sesión en Riazor, a puerta cerrada, tras la cual Luis César hará pública la lista para recibir a las 21.00 horas al Tenerife.