Armenteros y su equipo se reúnen con la plantilla para transmitirle "seguridad y tranquilidad"

Juan Antonio Armenteros, presidente de transición del Deportivo hasta la elección del nuevo consejo el 14 de enero, y los consejeros José Luis Queijeiro, Manuel José Vázquez, Fede García Poncet y Ricardo González, más el empresario Juan Carlos Rodríguez Cebrián, visitaron esta mañana a la plantilla del Deportivo en Abegondo antes del primer entrenamiento tras el parón navideño. El nuevo equipo directivo trasladó "seguridad y tranquilidad" a los futbolistas, según explicó el presidente Armenteros. "Les hemos transmitido seguridad y tranquilidad porque es lo que toca. El futuro del club está asegurado tanto en lo económico como en lo deportivo", garantizó el presidente provisional del Deportivo.

Armenteros, miembro de la candidatura liderada por Fernando Vidal, puntualizó que la situación actual es "absolutamente provisional hasta el día de las elecciones". "Tenemos muchísimo trabajo y decisiones muy importantes que tomar para el futuro del club. Me ha tocado adoptar este papel porque la anterior directiva no quiso adoptar las decisiones urgentes que hay que adoptar. Haremos los comunicados que hay que hacer sobre todas las maniobras que estamos preparando y tenéis que entender que no hagamos declaraciones porque el consejo que va a llevar el club va a ser el que salga el 14 de enero y esto es provisional", recalcó Armenteros.

Tras reunirse con la plantilla, explicó que el grupo de futbolistas "entiende perfectamente" la nueva situación. Sobre el relevo en el banquillo y la inminente llegada de Fernando Vázquez, el presidente se limitó a decir que tanto él como su equipo están "trabajando en ello y en estos días es sabrá todo". Argimiro Vázquez Guillén, que está de viaje en Madrid, fue el único miembro del nuevo consejo que no estuvo hoy en Abegondo.

Tras el despido anoche de Luis César y a la espera del nuevo entrenador, la sesión de esta mañana en Abegondo la dirige Alejandro Esteve, hasta ahora segundo entrenador, ayudado por el preparador físico Marcos Marcén y el preparador de porteros Yván Castillo.